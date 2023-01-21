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Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В тюменских аптеках теперь можно купить безалкогольное шампанское

Сегодня, 07:14
Фото: otzovik.com

В тюменских аптеках начали продавать безалкогольное шампанское

В тюменских аптеках в продаже появился лимонад для малышей — детское шампанское «Веселый круг». Напиток продают в отделах с детскими товарами. По словам подписчиков «Нашего Города», в ассортименте представлены два вкуса — виноград и груша.
Сюжет
Тюмень

Стоимость напитка начинается от 189 рублей. В описании к лимонаду указано, что, виноградный лимонад обладает освежающим вкусом сортов рислинг и совиньон, а грушевый — любимым в России с 19 века бархатным вкусом садовых груш и тонким ароматом яблок.

«Культуру питания прививают с детства», — пошутили горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени весной будет открыт еще один ресторан сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Новое заведение расположится на улице Республики.

«Вкусно — и точка» расширит сеть ресторанов в Тюмени
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Аптеки#Шампанское#Напитки#Тюменская область#Газированные напитки
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