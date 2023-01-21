В тюменских аптеках теперь можно купить безалкогольное шампанское

В тюменских аптеках начали продавать безалкогольное шампанское

В тюменских аптеках в продаже появился лимонад для малышей — детское шампанское «Веселый круг». Напиток продают в отделах с детскими товарами. По словам подписчиков «Нашего Города», в ассортименте представлены два вкуса — виноград и груша.

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