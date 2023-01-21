В тюменских аптеках теперь можно купить безалкогольное шампанское

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Стоимость напитка начинается от 189 рублей. В описании к лимонаду указано, что, виноградный лимонад обладает освежающим вкусом сортов рислинг и совиньон, а грушевый — любимым в России с 19 века бархатным вкусом садовых груш и тонким ароматом яблок.
«Культуру питания прививают с детства», — пошутили горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени весной будет открыт еще один ресторан сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Новое заведение расположится на улице Республики.