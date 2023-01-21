В Тюмени хотят открыть городские термы

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
По его словам, в настоящее время уже идет поиск инвесторов, ведутся переговоры с девелоперскими компаниями.
«Сейчас в Тюмени упор делается на минеральную горячую воду, которая идет из скважины. И это абсолютно другой подход, потому что в этой воде больше 15 минут даже здоровому человеку находиться не рекомендуется. А что касается городских терм, то в Тюмени ничего подобного нет, а они нужны», — отметил Юрий Бычков.
На данный момент в России «Городские термы» работают на территории Москвы, Брянска, Нижнекамска, Красноярска, Ижевска и Воткинска. Тюмень может стать седьмым городом страны, где появятся термы, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что турецкий застройщик намерен построить в Тюмени жилищный комплекс уникального формата с квартирами «под ключ». Будущим новоселам не придется делать ремонт — им останется лишь приобрести мебель.