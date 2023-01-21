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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Тюмени хотят открыть городские термы

Сегодня, 08:23
Фото: cityterms.ru

У тюменских горячих источников может появиться конкурент

В Тюмени могут построить городские термы — альтернативу известным горячим источникам. О планах открыть в областной столице порядка десяти терм заявил создатель федеральной франшизы «Городские термы» Юрий Бычков.

По его словам, в настоящее время уже идет поиск инвесторов, ведутся переговоры с девелоперскими компаниями.

«Сейчас в Тюмени упор делается на минеральную горячую воду, которая идет из скважины. И это абсолютно другой подход, потому что в этой воде больше 15 минут даже здоровому человеку находиться не рекомендуется. А что касается городских терм, то в Тюмени ничего подобного нет, а они нужны», — отметил Юрий Бычков.

На данный момент в России «Городские термы» работают на территории Москвы, Брянска, Нижнекамска, Красноярска, Ижевска и Воткинска. Тюмень может стать седьмым городом страны, где появятся термы, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что турецкий застройщик намерен построить в Тюмени жилищный комплекс уникального формата с квартирами «под ключ». Будущим новоселам не придется делать ремонт — им останется лишь приобрести мебель.

Турецкая компания планирует строить в Тюмени дома с квартирами «под ключ»
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Экономика#Горячий источник#Инвесторы#Инвестиционные проекты#Тюмень#Тюменская область
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