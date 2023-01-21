В «Росводоканале» дали ответы на самые популярные вопросы тюменцев

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Один из самых частый вопросов от абонентов звучит так: почему после истечения межповерочного интервала какое-то время не принимают показания приборов учета, которые по-прежнему отсчитывают кубометры воды. На это Шаркова ответила, что необходимо своевременно проверить счетчик, в противном случае он может искажать показания, а это станет причиной неправильных начислений за ресурс не в пользу абонента.
На вопрос, проще ли заменить прибор учета, директор дала положительный ответ, однако добавила, что современные счетчики прослужат еще долго. Для проверки прибора учета не потребуется отключать его от водоканала. Если он не пройдет проверку, то оплачивать услугу не потребуется, а сотрудник водоканала предложит поставить новый прибор учета. Кстати, на проведение проверки есть право только у аккредитованных организаций, в противном случае услуга незаконна.
Ранее «Наш город» писал, что в новогодние праздники тюменцы чуть не засорили канализацию, смывая туда плохо разлагаемый мусор.