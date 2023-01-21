В «Росводоканале» дали ответы на самые популярные вопросы тюменцев

На вопрос, проще ли заменить прибор учета, директор дала положительный ответ, однако добавила, что современные счетчики прослужат еще долго. Для проверки прибора учета не потребуется отключать его от водоканала. Если он не пройдет проверку, то оплачивать услугу не потребуется, а сотрудник водоканала предложит поставить новый прибор учета. Кстати, на проведение проверки есть право только у аккредитованных организаций, в противном случае услуга незаконна.