В Роспотребнадзоре рассказали, какие супы полезны, а какие вредны для здоровья зимой

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
По мнению эксперта, одно из самых важных блюд зимой — супы из куриной грудки, поскольку в ней в большом количестве содержится белок и мало жира.
Не менее полезными специалист считает супы на бульоне из мяса, только оно не должно быть жирным. Вершинина добавила, что, вопреки устоявшимся традициям, бульон из мяса «на косточке» лучше не варить, а у калорийных супов из копченостей репутация самая плохая.
По мнению эксперта, хорошо готовить в морозы рыбные супы, в которые входит много витаминов и микроэлементов.
Также специалист посоветовала периодически варить богатые белком и клетчаткой и при этом низкокалорийные грибные супы (правда, детям она их не рекомендовала), а также овощные супы, полезные для людей с лишним весом.
Ранее «Наш город» писал, что в Роспотребнадзоре назвали список продуктов, которые важно употреблять в январе.