В Роспотребнадзоре рассказали, какие супы полезны, а какие вредны для здоровья зимой

Не менее полезными специалист считает супы на бульоне из мяса, только оно не должно быть жирным. Вершинина добавила, что, вопреки устоявшимся традициям, бульон из мяса «на косточке» лучше не варить, а у калорийных супов из копченостей репутация самая плохая.