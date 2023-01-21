В ходе СВО погиб 35-летний тюменец

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В 2005 году Константин Знаменщиков закончил Викуловскую СОШ № 2 — там он учился 10 и 11 классы. Одноклассники и учителя запомнили его как доброго, отзывчивого человека.
«Он был отличным другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку. В школьные годы увлекался спортом, техникой. Педагоги школы приносят соболезнования родным и близким», — написали в группе.
А с 2013 года Константин начал работать в ООО «СКС». В газете «Знамя труда» опубликовали некролог, в котором коллеги тюменца выразили соболезнования. В их глазах Константин остался исполнительным сотрудником, ответственным и оптимистичным человеком.
Ранее «Наш Город» писал, что 99 жителей Тюменской области погибли с начала проведения специальной военной операции. На этой неделе стало известно о гибели двух тюменских бойцов.