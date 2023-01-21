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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

В ходе СВО погиб 35-летний тюменец

Сегодня, 12:52
Фото: Нововяткинская школа

В спецоперации погиб тюменский работник сферы ЖКХ

35-летний Константин Знаменщиков погиб в ходе специальной военной операции 11 января. Он практически 10 лет проработал в «Сорокинских коммунальных системах». Учителя и коллеги выразили соболезнования.
Сюжет
Тюмень

В 2005 году Константин Знаменщиков закончил Викуловскую СОШ № 2 — там он учился 10 и 11 классы. Одноклассники и учителя запомнили его как доброго, отзывчивого человека.

«Он был отличным другом, всегда готовым прийти на помощь и оказать поддержку. В школьные годы увлекался спортом, техникой. Педагоги школы приносят соболезнования родным и близким», — написали в группе Нововяткинской школы.

А с 2013 года Константин начал работать в ООО «СКС». В газете «Знамя труда» опубликовали некролог, в котором коллеги тюменца выразили соболезнования. В их глазах Константин остался исполнительным сотрудником, ответственным и оптимистичным человеком. 

Константин Знаменщиков
Фото: Нововяткинская школа

Ранее «Наш Город» писал, что 99 жителей Тюменской области погибли с начала проведения специальной военной операции. На этой неделе стало известно о гибели двух тюменских бойцов. 

#Анна Доронина#Общество#Погибшие#Тюмень#Тюменская область
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