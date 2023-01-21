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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Тюменские врачи рассказали подробнее, можно ли выявить ВИЧ сразу после заражения

Сегодня, 15:30
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменцам пояснили, через сколько времени после заражения ВИЧ можно его обнаружить

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что сразу после заражения выявить ВИЧ-инфекцию нельзя. В среднем, современные тесты показывают присутствие заболевания только через 1-3 месяца после инфицирования.
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Тюмень

К сожалению, выявить, что у человека ВИЧ сразу после заражения невозможно. Дело в том, что тесты определяют в крови или слюне антитела к вирусным белкам ВИЧ, а иммунная система начинает их вырабатывать только спустя некоторое время.

«Существуют ИФА-тесты, самые современные тесты на ВИЧ, которые могут уловить антитела к инфекции только через 30-90 дней, а иногда и дольше. Этот период еще называют „серологическим окном“. В это время человек уже заболел, но тесты этого еще не покажут», — уточнили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Если произошла ситуация, в которой есть подозрения на заражение, тюменцам рекомендуют сдать тест для того, чтобы понять, не было ли инфицирования ранее. При отрицательном результате лучше отсчитать 3 месяца, а в это время применять барьерные методы контрацепции для защиты партнера.

Врачи советуют проверяться на ВИЧ через 3, 6 и 12 месяцев. Были и такие случаи, что «окно» затягивалось на целый год. Жители Тюмени могут сдать анализы в территориальной поликлинике, в Центре профилактики борьбы со СПИД, в мобильной лаборатории Центра СПИД. Каждому взрослому горожанину рекомендуется проверяться на ВИЧ раз в год. 

Сотрудники здравоохранения рассказали о тенденциях заболеваемости ВИЧ среди тюменцев
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Ранее «Наш Город» сообщал, что за 2022 год в Тюменской области заболеваемость ВИЧ снизилась почти на 5%. За прошедший год медики провели более 630 тысяч обследований у местных жителей. 

#Анна Доронина#Общество#Здравоохранение#Департамент здравоохранения#СПИД#ВИЧ#Тюмень#Тюменская область
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