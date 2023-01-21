Тюменские врачи рассказали подробнее, можно ли выявить ВИЧ сразу после заражения

Если произошла ситуация, в которой есть подозрения на заражение, тюменцам рекомендуют сдать тест для того, чтобы понять, не было ли инфицирования ранее. При отрицательном результате лучше отсчитать 3 месяца, а в это время применять барьерные методы контрацепции для защиты партнера.