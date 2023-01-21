Тюменские мобилизованне рассказали подробности о своем быте

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Солдаты показали полевую кухню, зону для сна и отдыха с телевизором и молельную комнату для мусульман в батальоне, а также баню, в которой моются.
Напомним, спецоперация на Украине началась 24 февраля прошлого года, а частичную мобилизацию объявили 21 сентября. Исполнять воинский долг призвали 300 тысяч человек.
Ранее «Наш город» писал, что с начала спецоперации на Донбассе погибли 99 бойцов из нашего региона.