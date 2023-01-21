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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Тюменские мобилизованне рассказали подробности о своем быте

Сегодня, 14:24
Фото: 1MI

Военнослужащие из Тюмени показали, где они едят, спят и молятся в зоне СВО

Тюменские бойцы записали видеоролик, в котором рассказали, в каких условиях они сейчас живут, выполняя воинский долг на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сюжет
Воины

Солдаты показали полевую кухню, зону для сна и отдыха с телевизором и молельную комнату для мусульман в батальоне, а также баню, в которой моются.

Напомним, спецоперация на Украине началась 24 февраля прошлого года, а частичную мобилизацию объявили 21 сентября. Исполнять воинский долг призвали 300 тысяч человек.

Ранее «Наш город» писал, что с начала спецоперации на Донбассе погибли 99 бойцов из нашего региона.

Видео: Информационный центр правительства Тюменской области
С начала СВО на Донбассе погибли около 100 тюменских бойцов
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#Елена Чебоксарова#Спецоперация#Воины#Солдаты#Тюменцы#Жизнь#Мобилизованные#Мобилизация#Частичная мобилизация#Видео
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