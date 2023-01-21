Тюменка стала участницей нового музыкального шоу на ТНТ

Тюменка с песней «Обожаю куролесить» выступит на шоу ТНТ

Жительница Тюмени Ирина Гайдамак прошла кастинг нового музыкального шоу на ТНТ «Конфетка» и стала его участницей. Перед жюри Ирина исполнила песню «Обожаю куролесить», которая была записана еще год назад в честь ее юбилея.

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