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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Тюменка стала участницей нового музыкального шоу на ТНТ

Сегодня, 06:01
Фото: Студия звукозаписи magic music Тюмень

Тюменка с песней «Обожаю куролесить» выступит на шоу ТНТ

Жительница Тюмени Ирина Гайдамак прошла кастинг нового музыкального шоу на ТНТ «Конфетка» и стала его участницей. Перед жюри Ирина исполнила песню «Обожаю куролесить», которая была записана еще год назад в честь ее юбилея.
Сюжет
Тюмень
«Это здорово — быть в первом выпуске! Я получила невероятный опыт, удовольствие и познакомилась с чудесными людьми! Хочу выразить огромную благодарность всей команде, участвовавшей в организации этого по-настоящему свежего и музыкального шоу! Моя песня „Обожаю куролесить“ зазвучала по-новому, её сделали более спокойной и убаюкивающей» — рассказала Ирина.

Женщина работает страховым агентом, а свободное время увлекается фотографией. И, как выяснилось, еще и хорошо поет.

Эфир шоу «Конфетка» с тюменкой выйдет на ТНТ 28 января. Ведущими новой передачи станут Гарик Мартиросян и Марина Кравец. В числе жюри ожидаются Ольга Бузова, Хабиб, Клава Кока и другие звезды российской эстрады.

Новое музыкальное шоу «Конфетка» поможет талантливым исполнителям, известным в сети, заявить о себе на всю страну. Оценивать выступления будут члены жюри, о определять победителя зрители в зале путем голосования.

Ранее «Наш Город» писал, что 42-летняя жительница областной столицы Елена Бурнакова вышла в финал кулинарного шоу «Битва шефов». Тюменка удивила шефа Ивлева сугудаем из муксуна и оссобуко из говядины.

Бизнес-вумен из Тюмени покорила шеф-повара Ивлева сугудаем из муксуна
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Шоу#ТНТ
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