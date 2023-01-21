Тюменка стала участницей нового музыкального шоу на ТНТ

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
«Это здорово — быть в первом выпуске! Я получила невероятный опыт, удовольствие и познакомилась с чудесными людьми! Хочу выразить огромную благодарность всей команде, участвовавшей в организации этого по-настоящему свежего и музыкального шоу! Моя песня „Обожаю куролесить“ зазвучала по-новому, её сделали более спокойной и убаюкивающей» — рассказала Ирина.
Женщина работает страховым агентом, а свободное время увлекается фотографией. И, как выяснилось, еще и хорошо поет.
Эфир шоу «Конфетка» с тюменкой выйдет на ТНТ 28 января. Ведущими новой передачи станут Гарик Мартиросян и Марина Кравец. В числе жюри ожидаются Ольга Бузова, Хабиб, Клава Кока и другие звезды российской эстрады.
Новое музыкальное шоу «Конфетка» поможет талантливым исполнителям, известным в сети, заявить о себе на всю страну. Оценивать выступления будут члены жюри, о определять победителя зрители в зале путем голосования.
Ранее «Наш Город» писал, что 42-летняя жительница областной столицы Елена Бурнакова вышла в финал кулинарного шоу «Битва шефов». Тюменка удивила шефа Ивлева сугудаем из муксуна и оссобуко из говядины.