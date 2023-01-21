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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Пьяный тюменец палкой проломил череп знакомому во время спора

Сегодня, 14:29
Фото: 1MI

Тюменец может сесть в тюрьму на 10 лет за избиение приятеля

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы, в которую поступил мужчина с переломом основания черепа. Выяснилось, что его избил знакомый, когда они вместе распивали алкоголь, уточнили в региональном УМВД.
Сюжет
Тюмень

28-летний пострадавший был госпитализирован в одно из медучреждений Тюмени. После сообщения в полицию начались поиски подозреваемого. Им оказался 23-летний горожанин, который уже был судим ранее.

Он пояснил, что с пострадавшим выпивали в гараже алкогольные напитки. В этот момент между ними случился спор, который перерос в конфликт. В результате ссоры подозреваемый схватил палку и несколько раз ударил ею знакомого по голове.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавший может лишиться свободы на срок до 10-ти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. 

Тюменец зарезал человека и поджег дом, чтобы скрыть убийство
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Ранее «Наш Город» писал о жутком убийстве в Тюмени. Преступление было совершено, когда обвиняемый вместе с потерпевшим употребляли алкоголь в частном доме. Они поссорились, в результате чего один из мужчин ударил 61-летнего приятеля ножом в шею. Пострадавший умер на месте. Злоумышленник поджег дом, чтобы скрыть убийство. 

#Анна Доронина#Происшествия#Тюмень#Наказание#Тюменская область#Уголовное дело#Перелом#Травмы#Избиение
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