Пьяный тюменец палкой проломил череп знакомому во время спора

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
28-летний пострадавший был госпитализирован в одно из медучреждений Тюмени. После сообщения в полицию начались поиски подозреваемого. Им оказался 23-летний горожанин, который уже был судим ранее.
Он пояснил, что с пострадавшим выпивали в гараже алкогольные напитки. В этот момент между ними случился спор, который перерос в конфликт. В результате ссоры подозреваемый схватил палку и несколько раз ударил ею знакомого по голове.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавший может лишиться свободы на срок до 10-ти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее «Наш Город» писал о жутком убийстве в Тюмени. Преступление было совершено, когда обвиняемый вместе с потерпевшим употребляли алкоголь в частном доме. Они поссорились, в результате чего один из мужчин ударил 61-летнего приятеля ножом в шею. Пострадавший умер на месте. Злоумышленник поджег дом, чтобы скрыть убийство.