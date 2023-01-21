nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:21

Published Сегодня, 19:21

Modified Сегодня, 19:47

Updated Сегодня, 19:47

Под Тюменью за 79 млн рублей продают двухэтажный дом с баней, прудом и зоной барбекю

Сегодня, 19:21
Фото: 1MI

В Тюменской области продается кирпичный дом с участком 114 соток

В коттеджной застройке деревни Патрушева почти за 80 млн рубелей предлагают купить кирпичный дом-дуплекс площадью 400 м², к которой еще 200 м² добавляется за счет технического подвала. Такое объявление размещено на сайте «Авито».
Сюжет
Дом

Продавец подчеркивает, что строил здание по индивидуальному проекту, «для себя», поэтому не экономил и применял материалы высокого качества.

Собственник добавляет, что в доме проведены все необходимые коммуникации.

Суммарно в двухэтажном коттедже располагается 8 комнат с высокими потолками, отделанными гипсокартоном. В каждой спальне на втором этаже есть собственный гардероб. На первом этаже пол покрыт керамогранитом, на втором — ламинатом.

На земельном участке есть декоративный пруд, зона барбекю, два гаража и баня с комнатой отдыха. Площадь хозяйственных построек составляет 166 м². Летом участок будут украшать деревья и кустарники. 

Дом находится неподалеку от парка, остановки (можно уехать в город на маршрутке № 28, 77 или школьном автобусе) и ЖК «Кристалл».

Ранее «Наш город» писал, что турецкий застройщик собирается возвести в Тюмени уникальный жилой комплекс.

Фото: Авито
Турецкая компания планирует строить в Тюмени дома с квартирами «под ключ»
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Дом#Жилой дом#Коттеджи#Коттеджный поселок#Патрушева д.#Продажа#Покупка-продажа
Подпишитесь
Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж
18 января 09:02
К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
18 января 04:26
Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку
18 января 10:24
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
17 января 01:38
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году
19 января 11:52