Под Тюменью за 79 млн рублей продают двухэтажный дом с баней, прудом и зоной барбекю

В Тюменской области продается кирпичный дом с участком 114 соток

В коттеджной застройке деревни Патрушева почти за 80 млн рубелей предлагают купить кирпичный дом-дуплекс площадью 400 м², к которой еще 200 м² добавляется за счет технического подвала. Такое объявление размещено на сайте «Авито».

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