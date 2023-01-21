Под Тюменью за 79 млн рублей продают двухэтажный дом с баней, прудом и зоной барбекю

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Продавец подчеркивает, что строил здание по индивидуальному проекту, «для себя», поэтому не экономил и применял материалы высокого качества.
Собственник добавляет, что в доме проведены все необходимые коммуникации.
Суммарно в двухэтажном коттедже располагается 8 комнат с высокими потолками, отделанными гипсокартоном. В каждой спальне на втором этаже есть собственный гардероб. На первом этаже пол покрыт керамогранитом, на втором — ламинатом.
На земельном участке есть декоративный пруд, зона барбекю, два гаража и баня с комнатой отдыха. Площадь хозяйственных построек составляет 166 м². Летом участок будут украшать деревья и кустарники.
Дом находится неподалеку от парка, остановки (можно уехать в город на маршрутке № 28, 77 или школьном автобусе) и ЖК «Кристалл».
Ранее «Наш город» писал, что турецкий застройщик собирается возвести в Тюмени уникальный жилой комплекс.