Над Тюменью пролетит комета, замеченная последний раз 50 тысяч лет назад

Свет от кометы будет виден при отсутствии городской засветки. В последний раз зеленая комета пролетала мимо Земли 50 тысяч лет назад. По мнению астрономов, этот раз будет последним, когда жители планеты Земля смогут увидеть данное небесное тело, так как в будущем он будет выброшена за пределы Солнечной системы.