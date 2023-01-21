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Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Над Тюменью пролетит комета, замеченная последний раз 50 тысяч лет назад

Сегодня, 11:56
Фото: Типичная Тюмень

Впервые за 50 тысяч лет к Земле подлетит зеленая комета

1 февраля к Земле приблизится зеленая комета. Небесное тело пройдет на расстоянии 42 миллиона километров, что меньше трети расстояния от Земли до Солнца. Комету можно будет увидеть в Северном полушарии, в том числе в Тюменской области, в районе созвездия Северная Корона.
Сюжет
Тюмень

Свет от кометы будет виден при отсутствии городской засветки. В последний раз зеленая комета пролетала мимо Земли 50 тысяч лет назад. По мнению астрономов, этот раз будет последним, когда жители планеты Земля смогут увидеть данное небесное тело, так как в  будущем он будет выброшена за пределы Солнечной системы.

Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2020 года жители Тюмени могли наблюдать комету С/2020 F3 (NEOWISE), появляющуюся раз в семь тысяч лет.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Астрономия#Тюмень#Тюменская область
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