Над Тюменью пролетит комета, замеченная последний раз 50 тысяч лет назад

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Свет от кометы будет виден при отсутствии городской засветки. В последний раз зеленая комета пролетала мимо Земли 50 тысяч лет назад. По мнению астрономов, этот раз будет последним, когда жители планеты Земля смогут увидеть данное небесное тело, так как в будущем он будет выброшена за пределы Солнечной системы.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле 2020 года жители Тюмени могли наблюдать комету С/2020 F3 (NEOWISE), появляющуюся раз в семь тысяч лет.