Концерты Инстасамки в Тюмени остаются пока под вопросом

На минувшей неделе директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила в своем тг-канале с заявлением о том, что главам российских регионов будут направлены обращения с просьбой отменить выступления Инстасамки. По словам Мизулиной, певица Инстасамка на своих концертах рекламирует магазины по продаже наркотиков.