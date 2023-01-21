Концерты Инстасамки в Тюмени остаются пока под вопросом

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
По словам общественницы, документы уже готовы — в настоящее время идет работа по урегулированию всех деталей с юристами. Кроме того, имеется еще один вопрос.
«Исполнитель уехала из России весной 2022 года, сказав ряд слов о нашей стране, наверное, в эмоциональном порыве. В этой связи непонятно, поддерживает ли исполнитель проведение специальной военной операции. Да или нет? Зачем возвращаться в страну, про которую ранее сказано „не мой вайб“ и „не наше место“. Понятно, что не „соскучилась по аудитории“. И намеченный тур проводится исключительно в коммерческих целях», — отметила Екатерина Мизулина.
На минувшей неделе директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила в своем тг-канале с заявлением о том, что главам российских регионов будут направлены обращения с просьбой отменить выступления Инстасамки. По словам Мизулиной, певица Инстасамка на своих концертах рекламирует магазины по продаже наркотиков.
Между тем, Инстасамка (Дарья Зотеева) уже попросила работников отелей подготовить к ее приезду воздушные шары и обязательно лепестки роз на кровати. Концертный тур по российским городам начнется с 15 марта 2023 года. В Тюмени певица выступит в конце марта.