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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Концерты Инстасамки в Тюмени остаются пока под вопросом

Сегодня, 06:48
Фото: instasamka БЕАЧ

Мизулина не отправила жалобу тюменскому губернатору на Инстасамку

Исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина еще не отправила в адрес губернатора Тюменской области обращение по концертному туру исполнителя Инстасамки.
Сюжет
Тюмень

По словам общественницы, документы уже готовы — в настоящее время идет работа по урегулированию всех деталей с юристами. Кроме того, имеется еще один вопрос.

«Исполнитель уехала из России весной 2022 года, сказав ряд слов о нашей стране, наверное, в эмоциональном порыве. В этой связи непонятно, поддерживает ли исполнитель проведение специальной военной операции. Да или нет? Зачем возвращаться в страну, про которую ранее сказано „не мой вайб“ и „не наше место“. Понятно, что не „соскучилась по аудитории“. И намеченный тур проводится исключительно в коммерческих целях», — отметила Екатерина Мизулина.

На минувшей неделе директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выступила в своем тг-канале с заявлением о том, что главам российских регионов будут направлены обращения с просьбой отменить выступления Инстасамки. По словам Мизулиной, певица Инстасамка на своих концертах рекламирует магазины по продаже наркотиков.

Между тем, Инстасамка (Дарья Зотеева) уже попросила работников отелей подготовить к ее приезду воздушные шары и обязательно лепестки роз на кровати. Концертный тур по российским городам начнется с 15 марта 2023 года. В Тюмени певица выступит в конце марта.

Инстасамку могут запретить в Тюменской области
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#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Концерты#Певцы#Александр Моор#Валентина Бурнашева
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