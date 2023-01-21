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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Из-за сильного ветра на Ямале на 3,5 часа задержан рейс Новый Уренгой — Тюмень

Сегодня, 10:17
Фото: 1MI

Из-за непогоды на Ямале на 3,5 часа задержан рейс Новый Уренгой — Тюмень

В Новом Уренгое почти на три с половиной часа из-за непогоды задержан вылет рейса авиакомпании Utair в Тюмень. Прибытие в Рощино борта ожидается в пять часов вечера.
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Тюмень

Согласно расписанию, воздушное судно должно было приземлиться в областной столице в 13:35. В социальных сетях сообщают, что пассажиры находятся на борту уже около часа, второй раз объявлена дозаправка.

«Каждая дозаправка сопровождается длительным открытием двери, в салоне очень холодно. Семьи с детьми просят переждать погоду в здании аэропорта», — сообщают очевидцы.

Также сегодня утром из-за непогоды в ЯНАО из Рощино был отменен вылет/прилет в вахтовый поселок Бованенково.

Ранее «Наш Город» писал, что с 30 января из Тюмени будут запущен прямые чартерные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка). Полеты будет выполнять турецкая авиакомпания AZUR air.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Рощино#Аэропорт Рощино#Тюмень#Тюменская область#ЯНАО
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