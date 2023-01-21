Из-за сильного ветра на Ямале на 3,5 часа задержан рейс Новый Уренгой — Тюмень

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Согласно расписанию, воздушное судно должно было приземлиться в областной столице в 13:35. В социальных сетях сообщают, что пассажиры находятся на борту уже около часа, второй раз объявлена дозаправка.
«Каждая дозаправка сопровождается длительным открытием двери, в салоне очень холодно. Семьи с детьми просят переждать погоду в здании аэропорта», — сообщают очевидцы.
Также сегодня утром из-за непогоды в ЯНАО из Рощино был отменен вылет/прилет в вахтовый поселок Бованенково.
Ранее «Наш Город» писал, что с 30 января из Тюмени будут запущен прямые чартерные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка). Полеты будет выполнять турецкая авиакомпания AZUR air.