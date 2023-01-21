Буйный пассажир устроил дебош в аэропорту Рощино и сломал стол в отделе полиции

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Мужчина планировал вылететь из Тюмени в Минеральные Воды ночным рейсом. Однако в ожидании вылета перебрал с употреблением спиртных напитков, вследствие чего ему отказали в посадке на борт.
В связи с этим южанин устроил в аэропорту дебош. Сотрудники Линейного отделения полиции доставили мужчину в дежурную часть для составления административного протокола, но там он оказал сопротивление полицейским. Более того, сломал стол.
На буйного пассажира был составлен административный протокол и вынесено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жителю Тюменской области выписали штраф на тридцать тысяч рублей за дебош и драку с сотрудником полиции в военном комиссариате.