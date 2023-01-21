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Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

Буйный пассажир устроил дебош в аэропорту Рощино и сломал стол в отделе полиции

Сегодня, 07:50
Фото: 1MI

Пьяный пассажир устроил дебош в тюменском аэропорту и сломал стол в отделе полиции

46-летний житель Ставропольского края устроил настоящий дебош в тюменской аэропорту «Рощино». Инцидент произошел в среду, 18 января.
Сюжет
Тюмень

Мужчина планировал вылететь из Тюмени в Минеральные Воды ночным рейсом. Однако в ожидании вылета перебрал с употреблением спиртных напитков, вследствие чего ему отказали в посадке на борт.

В связи с этим южанин устроил в аэропорту дебош. Сотрудники Линейного отделения полиции доставили мужчину в дежурную часть для составления административного протокола, но там он оказал сопротивление полицейским. Более того, сломал стол.

На буйного пассажира был составлен административный протокол и вынесено наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жителю Тюменской области выписали штраф на тридцать тысяч рублей за дебош и драку с сотрудником полиции в военном комиссариате.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Наказание#Суд#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пьяный дебош#Аэропорт Рощино
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