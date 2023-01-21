nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Александр Моор поздравил военнослужащих с Днем инженерных войск

Сегодня, 05:20
Фото: 1MI

Губернатор Александр Моор поздравил военнослужащих с Днем инженерных войск

Профессиональный праздник отмечают сегодня, 21 января, работники и военнослужащие инженерных войск России. С праздником всех причастных к нему поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Сюжет
Тюмень

По его словам, для Тюменской области День инженерных войск имеет большую значимость — в регионе действует кузница подготовки кадров Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. За все время его работы выпускниками стали 16 тысяч офицеров. Пятеро из них удостоены звания Героя Российской Федерации.

«Многие из выпускников ТВВИКУ сейчас выполняют задачи в зоне СВО. Часто работа инженеров остается в тени, но армия всегда опирается на их труд. Наши специалисты доблестно справляются со всеми вызовами и выводят российскую военную науку на новый, победный уровень. Поздравляю военнослужащих, ветеранов инженерных войск, а также бойцов, призванных по мобилизации и добровольцев из именных инженерных подразделений „Сибирь“ и „Тобол“ с профессиональным праздником», — отметил Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня инженерных войск. Участие в торжествах принял тюменец Рустам Сайфуллин, получивший серьезные ранения в ходе спецоперации на Донбассе.

В спецоперации погиб 27-летний тюменец, подписавший контракт с ЧВК «Вагнер»
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Праздники#Тюменская область#Губернатор#Александр Моор
Подпишитесь
Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж
18 января 09:02
К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
18 января 04:26
Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку
18 января 10:24
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
17 января 01:38
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году
19 января 11:52