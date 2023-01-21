Александр Моор поздравил военнослужащих с Днем инженерных войск

По его словам, для Тюменской области День инженерных войск имеет большую значимость — в регионе действует кузница подготовки кадров Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. За все время его работы выпускниками стали 16 тысяч офицеров. Пятеро из них удостоены звания Героя Российской Федерации.