Александр Моор поздравил военнослужащих с Днем инженерных войск

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
По его словам, для Тюменской области День инженерных войск имеет большую значимость — в регионе действует кузница подготовки кадров Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. За все время его работы выпускниками стали 16 тысяч офицеров. Пятеро из них удостоены звания Героя Российской Федерации.
«Многие из выпускников ТВВИКУ сейчас выполняют задачи в зоне СВО. Часто работа инженеров остается в тени, но армия всегда опирается на их труд. Наши специалисты доблестно справляются со всеми вызовами и выводят российскую военную науку на новый, победный уровень. Поздравляю военнослужащих, ветеранов инженерных войск, а также бойцов, призванных по мобилизации и добровольцев из именных инженерных подразделений „Сибирь“ и „Тобол“ с профессиональным праздником», — отметил Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня инженерных войск. Участие в торжествах принял тюменец Рустам Сайфуллин, получивший серьезные ранения в ходе спецоперации на Донбассе.