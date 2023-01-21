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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

85 тюменцев заболели коронавирусом за последние сутки

Сегодня, 16:08
Фото: 1MI
На 21 января в Тюменской области COVID-19 выявили у 85 человек. Всего с начала пандемия заболели более 254,5 тысяч человек, сообщили в региональном оперштабе.
Сюжет
Тюмень

По сравнению со вчерашним днем, 21 января число заболевших снизилось. На 20 января регистрировали 119 заразившихся.

За сутки инфекцию обнаружили у 33 детей из общего числа заболевших. Вылечились от коронавирусной инфекции 54 человека. На данный момент на аппарате ИВЛ находится 1 человек. Еще 539 тюменцев остаются под наблюдением медиков.

По информации оперштаба, развернуто 10 коек, свободно 40%. За 21 января провели более 1,9 тысяч лабораторных исследований. 

Вчера «Наш Город» писал про новый штамм коронавируса — «кракен». В Тюмени еще не зарегистрированы случаи заражения таким штаммом. Симптомами «кракена» являются такие же признаки, как и при ОРВИ — головная и мышечная боль, утомляемость, боль в горле, температура, кашель, ринит. 

#Анна Доронина#Общество#Коронавирус COVID-19#Тюмень#Тюменская область#Болезни#Пациенты
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