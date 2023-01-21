85 тюменцев заболели коронавирусом за последние сутки

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
По сравнению со вчерашним днем, 21 января число заболевших снизилось. На 20 января регистрировали 119 заразившихся.
За сутки инфекцию обнаружили у 33 детей из общего числа заболевших. Вылечились от коронавирусной инфекции 54 человека. На данный момент на аппарате ИВЛ находится 1 человек. Еще 539 тюменцев остаются под наблюдением медиков.
По информации оперштаба, развернуто 10 коек, свободно 40%. За 21 января провели более 1,9 тысяч лабораторных исследований.
Вчера «Наш Город» писал про новый штамм коронавируса — «кракен». В Тюмени еще не зарегистрированы случаи заражения таким штаммом. Симптомами «кракена» являются такие же признаки, как и при ОРВИ — головная и мышечная боль, утомляемость, боль в горле, температура, кашель, ринит.