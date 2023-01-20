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Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Жителя Армизонского района взяли под стражу из-за изнасилования подростка

Сегодня, 07:10
Фото: 1MI

Мужчину из тюменского села отправили в СИЗО за изнасилование девочки

Жителя Тюменской области, обвиняемого в сексуальном домогательстве к несовершеннолетней девочке, отправили в СИЗО до 28 февраля 2023 года. Такое решение принял Армизонский районный суд.
Сюжет
Тюмень

Согласно данным расследования, мужчина в течение четырех месяцев, с июня по сентябрь 2022 года, неоднократно принуждал несовершеннолетнюю школьницу к сексуальному контакту с помощью шантажа. Он угрожал ребенку распространить информацию о ее личной жизни.

Установлено, что мужчина нигде не работает, семьи у него нет, имеется непогашенная судимость.

«В силу этого имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда. Поэтому обвиняемый будет находиться под стражей», — отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продлили срок нахождения в СИЗО местному жителю, которого подозревают в убийстве своей 4-месячной дочери.

Тюменца, убившего свою дочь, оставили под стражей
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Наказание#Суд#СИЗО#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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