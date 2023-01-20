Жителя Армизонского района взяли под стражу из-за изнасилования подростка

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Согласно данным расследования, мужчина в течение четырех месяцев, с июня по сентябрь 2022 года, неоднократно принуждал несовершеннолетнюю школьницу к сексуальному контакту с помощью шантажа. Он угрожал ребенку распространить информацию о ее личной жизни.
Установлено, что мужчина нигде не работает, семьи у него нет, имеется непогашенная судимость.
«В силу этого имеются достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда. Поэтому обвиняемый будет находиться под стражей», — отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продлили срок нахождения в СИЗО местному жителю, которого подозревают в убийстве своей 4-месячной дочери.