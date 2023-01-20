Жителя Армизонского района взяли под стражу из-за изнасилования подростка

Согласно данным расследования, мужчина в течение четырех месяцев, с июня по сентябрь 2022 года, неоднократно принуждал несовершеннолетнюю школьницу к сексуальному контакту с помощью шантажа. Он угрожал ребенку распространить информацию о ее личной жизни.