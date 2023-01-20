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Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Житель Ишима получил 1 копейку в качестве субсидии на оплату ЖКХ

Сегодня, 11:24

Ишимец получил 1 копейку в качестве субсидии на оплату ЖКХ

Жителю Ишима местная администрация предоставила субсидию в размере 1 копейки для оплаты услуг ЖКХ, сообщается в паблике «Ишим пере Подслушано». Решение датировано 20 января.
Фото: Ишим пере Подслушано

Администрация города рекомендовала обратиться за предоставлением субсидии на следующий шестимесячный срок с 16.06.2023 до 15.07.2023.

«Уж чем смогли, тем помогли», - иронизирует подписчица паблика Наталья Н.

Ранее «Наш город» сообщал, что 1,42 млрд рублей региональной поддержки и субсидий получили предприниматели в Тюменской области за 10 месяцев 2022 года. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2149 единиц.

Почти полтора миллиарда было направлено на поддержку предпринимателей
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#Александр Мязин#Общество#Жалобы#Экономика#Деньги#Администрация#Проблемы ЖКХ
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