Житель Ишима получил 1 копейку в качестве субсидии на оплату ЖКХ

Ранее «Наш город» сообщал, что 1,42 млрд рублей региональной поддержки и субсидий получили предприниматели в Тюменской области за 10 месяцев 2022 года. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2149 единиц.