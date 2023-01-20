Житель Ишима получил 1 копейку в качестве субсидии на оплату ЖКХ

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Администрация города рекомендовала обратиться за предоставлением субсидии на следующий шестимесячный срок с 16.06.2023 до 15.07.2023.
«Уж чем смогли, тем помогли», - иронизирует подписчица паблика Наталья Н.
Ранее «Наш город» сообщал, что 1,42 млрд рублей региональной поддержки и субсидий получили предприниматели в Тюменской области за 10 месяцев 2022 года. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 2149 единиц.