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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Закупочные цены на тюменское молоко составляют 28-30 рублей за литр

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI

Тюменское молоко выкупают по 28-30 рублей за литр

Тюменские фермеры продают литр молока по 28-30 рублей. Бизнес фермеров зависит от молокоприёмников и стоимости оборудования. При этом хозяйства практически не получают прибыли даже с учётом региональных субсидий.

В 2021 году закупочные цены были на уровне 22-25 рублей. По данным «Нашего города», ниже всего стоимость литра в Упоровском районе. В прошлом году местные фермеры реализовали почти 36 000 тонн молока.

В магазинах Тюмени молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности стоит почти 100 рублей за литр. За год оно подорожало почти на 14%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году почти 10 000 жителей Тюменской области занимаются личным подсобным хозяйством.

Почти 10 000 жителей Тюменской области занимаются личным подсобным хозяйством
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Молоко#Цены
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