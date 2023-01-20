Закупочные цены на тюменское молоко составляют 28-30 рублей за литр

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В 2021 году закупочные цены были на уровне 22-25 рублей. По данным «Нашего города», ниже всего стоимость литра в Упоровском районе. В прошлом году местные фермеры реализовали почти 36 000 тонн молока.
В магазинах Тюмени молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности стоит почти 100 рублей за литр. За год оно подорожало почти на 14%.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 2022 году почти 10 000 жителей Тюменской области занимаются личным подсобным хозяйством.