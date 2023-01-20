Видеосюжет про блатные тюменские номера показали на федеральном канале

При этом конкретных обвинений пока не прозвучало. Журналисты вспомнили про бывшего начальника ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Он отбывает наказание за незаконную выдачу водительских прав, ВУ стоило для тюменцев около 35 000 рублей.