Видеосюжет про блатные тюменские номера показали на федеральном канале

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
При этом конкретных обвинений пока не прозвучало. Журналисты вспомнили про бывшего начальника ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Он отбывает наказание за незаконную выдачу водительских прав, ВУ стоило для тюменцев около 35 000 рублей.
«Мы будем следить за развитием этого скандала в тюменской ГИБДД», - сообщили в программе «Вести. Дежурная часть».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмень приехали проверяющие из Москвы. Обычно министерские проверки проводятся комиссией раз в несколько лет.