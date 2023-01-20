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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Видеосюжет про блатные тюменские номера показали на федеральном канале

Сегодня, 13:26
Фото: 1MI

На федеральном канале вышел сюжет блатные тюменские номера

Вчера на федеральном канале в программе «Вести. Дежурная часть» вышел сюжет про блатные тюменские номера. По данным журналистов, сейчас сотрудники СКР проверяют информацию о выдаче красивых номерных знаков.

При этом конкретных обвинений пока не прозвучало. Журналисты вспомнили про бывшего начальника ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Он отбывает наказание за незаконную выдачу водительских прав, ВУ стоило для тюменцев около 35 000 рублей.

«Мы будем следить за развитием этого скандала в тюменской ГИБДД», - сообщили в программе «Вести. Дежурная часть».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмень приехали проверяющие из Москвы. Обычно министерские проверки проводятся комиссией раз в несколько лет.

Начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера заподозрили в выдаче красивых номеров
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Дороги#Водители#ГИБДД#Деньги#Экономика
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