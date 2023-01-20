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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

В Тюменьстате рассказали, какие продукты подорожали к 2023 году

Сегодня, 16:30
Фото: 1MI

В Тюмени выросли цены на сладкое, макароны, рыбу и хлеб

Цены на потребительском рынке за ушедший год в нашем регионе повысились. Подорожали прежде всего продовольственные продукты. Об этом свидетельствуют данные Тюменьстата.

Среди продовольственных продуктов, которые возросли в цене, первое место занимают торты и пирожные (18%), второе место — макаронные изделия (15,8%). Хлеб, рыба и морепродукты находятся на третьей позиции (15,6%), на четвертой — сливочное масло (13,6%). Также на 12,4% повысилась стоимость сыра.

Значительно подорожал алкоголь — на 13, 3%, в сравнении с ушедшим годом. Кстати, сложно теперь будет не только любителям спиртного, но и курильщикам. Рост цен на сигареты достиг 8,9%.

Исследуя стоимость непродовольственных товаров, стоит отметить, что моющие средства стали дороже на 17, 1%.

Лекарства теперь также обойдутся очень недешево — их цена поднялась на 9,3%.

Ранее «Наш город» писал, что в регионе выросла стоимость за проезд на общественном транспорте и поезде, а еще подорожало топливо.

Подробности роста цен на все виды транспорта в Тюменской области
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#Елена Чебоксарова#Рост цен#Стоимость#Продукты#Продукты питания#Товары#Российские товары#Тюменьстат#Магазины
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