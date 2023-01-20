В Тюмени задержали водителя Kia, скрывшегося с места ДТП

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
С места происшествия водитель Kia поспешил скрыться, но был вскоре задержан тюменцем Виктором Лебедевым, ставшим свидетелем ДТП, и другими автомобилистами, а позже передан подъехавшему наряду ДПС. Видео задержания Виктор опубликовал в социальных сетях.
«У перекрестка улиц Республики и Холодильной заметил автомобиль Kia, в котором уснул водитель: рука свешивалась из машины. Решил проявить солидарность и разбудил водителя, но мужчина оказался неадекватен, поехал на автомобиле с пробитым колесом по улице Республики в сторону Мельникайте, виляя на проезжей части. Потом совершил ДТП и поехал дальше. Поехал за ним, чтобы остановить и предотвратить другие аварии», — рассказал Виктор Лебедев.
В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что от прохождения освидетельствования на состояние опьянения 36-летний водитель Kia, житель Нижневартовска, отказался. Ранее его уже лишали водительских прав — в 2015 году. Материал по факту вождения в состоянии опьянения направлен в суд.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на перекрестке улиц Республики и Воровского произошла массовая авария с участием трех легковых автомобилей и автобуса. Пострадал один человек.