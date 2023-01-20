В Тюмени задержали водителя Kia, скрывшегося с места ДТП

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что от прохождения освидетельствования на состояние опьянения 36-летний водитель Kia, житель Нижневартовска, отказался. Ранее его уже лишали водительских прав — в 2015 году. Материал по факту вождения в состоянии опьянения направлен в суд.