nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

В Тюмени полиция закрыла подпольный спиртзавод

Сегодня, 03:53
Фото: 1MI

В Тюмени накрыли цех по производству контрафактного алкоголя

Цех по производству фальсифицированного алкоголя обнаружили тюменские силовики. Подпольное производство находилось в одном из складских помещений на Старом Тобольском тракте.
Сюжет
Тюмень

В ходе осмотра полицейские обнаружили в помещении пластиковые цистерны и канистры, пшеницу, которую использовали в качестве сырья, а также специальное оборудование, предназначенное для производства алкогольной продукции. Общий объем изъятых спиртных напитков составил более 7,5 тысяч литров.

«Эксперты УМВД России по Тюменской области подтвердили, что в изъятых образцах содержится этиловый спирт крепостью 95,6%. Задержаны четверо подозреваемых», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В настоящее время на бизнесменов заведено уголовное дело «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюменской области приговорили к двум годам условного срока за кражу 400 рублей с чужого банковского счета. Мужчина нашел на улице банковскую карту и потратил с нее деньги в магазине.

Тюменца приговорили к условному сроку за кражу 400 рублей
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Алкоголь#Алкогольная продукция#Фальсификация#УМВД России по Тюменской области#Тюменская область
Подпишитесь
Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж
18 января 09:02
К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
18 января 04:26
Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку
18 января 10:24
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
17 января 01:38
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году
Вчера, 11:52