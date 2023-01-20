В Тюмени полиция закрыла подпольный спиртзавод

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 03:55
В ходе осмотра полицейские обнаружили в помещении пластиковые цистерны и канистры, пшеницу, которую использовали в качестве сырья, а также специальное оборудование, предназначенное для производства алкогольной продукции. Общий объем изъятых спиртных напитков составил более 7,5 тысяч литров.
«Эксперты УМВД России по Тюменской области подтвердили, что в изъятых образцах содержится этиловый спирт крепостью 95,6%. Задержаны четверо подозреваемых», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время на бизнесменов заведено уголовное дело «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Ранее «Наш Город» писал, что жителя Тюменской области приговорили к двум годам условного срока за кражу 400 рублей с чужого банковского счета. Мужчина нашел на улице банковскую карту и потратил с нее деньги в магазине.