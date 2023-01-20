В Тюмени полиция закрыла подпольный спиртзавод

В ходе осмотра полицейские обнаружили в помещении пластиковые цистерны и канистры, пшеницу, которую использовали в качестве сырья, а также специальное оборудование, предназначенное для производства алкогольной продукции. Общий объем изъятых спиртных напитков составил более 7,5 тысяч литров.