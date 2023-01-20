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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:47

Updated Сегодня, 12:47

В пятницу вечером пробки в Тюмени достигли 9 баллов. Зафиксировано 8 ДТП

Сегодня, 12:45
Фото: 1MI

Пробки в 9 баллов и 8 ДТП зафиксированы в пятницу в Тюмени

В областной столице в пятницу вечером пробки достигли 9 баллов. Только в центральной части города к 17:30 произошло 4 аварии, сообщает сервис 2ГИС. На улице Заполной продолжается ремонт дороги, здесь скорость движения 5-6 км/ч.
Фото: 2ГИС

Встало движение практически на всех основных центральных улицах Тюмени. Пробки отмечаются на улицах Профсоюзной, Челюскинцев, Ленина, Володарского, Северной. На Мельникайте зафиксировано сразу 2 ДТП. На 50 лет Октября 184 идёт уборка снега. На выезде из города больших пробок пока не наблюдается. В Тюмени вечером произошло 8 дорожных происшествий.

Сегодня «Наш город» сообщал, что в районе ДК «Нефтяник» на улице Осипенко из «Газели» выпали 8 газовых баллонов. Пострадавших нет, возникла небольшая пробка.

В Тюмени на улице Осипенко из «Газели» выпали 8 газовых баллонов
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#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги#Водители#ГИБДД#Погода#Александр Мязин
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