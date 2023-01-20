В пятницу вечером пробки в Тюмени достигли 9 баллов. Зафиксировано 8 ДТП

Встало движение практически на всех основных центральных улицах Тюмени. Пробки отмечаются на улицах Профсоюзной, Челюскинцев, Ленина, Володарского, Северной. На Мельникайте зафиксировано сразу 2 ДТП. На 50 лет Октября 184 идёт уборка снега. На выезде из города больших пробок пока не наблюдается. В Тюмени вечером произошло 8 дорожных происшествий.