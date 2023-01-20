В Депздраве рассказали подробности о влиянии спиртного на развитие онкологии

Тюменский невролог назвала три причины появления рака из-за употребления алкоголя

Психиатр-невролог областной больницы № 9 Ирина Сухинина рассказала, что горячительные напитки даже в небольших дозах могут стать причиной рака полости рта, пищевода и ЖКТ. Об этом сообщили в областном Департаменте здравоохранения.

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