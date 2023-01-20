В Депздраве рассказали подробности о влиянии спиртного на развитие онкологии

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Во-первых, употребление алкоголя может привести к появлению онкологического заболевания из-за этанола, разрушающего клетки и клеточные структуры. В результате организм начинает воспринимать собственные клетки как «чужие».
Во-вторых, этанол приводит к воспалению. При постоянном употреблении спиртосодержащих напитков оно переходит в хроническую форму.
В-третьих, ослабевает иммунитет, что делает организм уязвимее к другим воздействию канцерогенов.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области для онкобольных стали применять аппарат Halcyon. Лечение с помощью этого линейного ускорителя прошли свыше двухсот пациентов.