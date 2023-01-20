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Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

В Депздраве рассказали подробности о влиянии спиртного на развитие онкологии

Сегодня, 17:24
Фото: 1MI

Тюменский невролог назвала три причины появления рака из-за употребления алкоголя

Психиатр-невролог областной больницы № 9 Ирина Сухинина рассказала, что горячительные напитки даже в небольших дозах могут стать причиной рака полости рта, пищевода и ЖКТ. Об этом сообщили в областном Департаменте здравоохранения.

Во-первых, употребление алкоголя может привести к появлению онкологического заболевания из-за этанола, разрушающего клетки и клеточные структуры. В результате организм начинает воспринимать собственные клетки как «чужие».

Во-вторых, этанол приводит к воспалению. При постоянном употреблении спиртосодержащих напитков оно переходит в хроническую форму.

В-третьих, ослабевает иммунитет, что делает организм уязвимее к другим воздействию канцерогенов.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области для онкобольных стали применять  аппарат Halcyon. Лечение с помощью этого линейного ускорителя прошли свыше двухсот пациентов.

В Тюменской области применяют передовые технологии для лечения рака
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#Елена Чебоксарова#Онкология#Ранняя диагностика рака#Алкоголь#Здоровье#Больные#Врач#Врачи
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