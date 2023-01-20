В аэропорту Рощино задерживаются 4 рейса. Один из них на сутки

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Рейс Тюмень – Уфа – Москва должен был прибыть в Тюмень 20 января в 17:25. Он задержится ровно на 24 часа. Самолёт Дубай – Тюмень авиакомпании Utair прибудет в Рощино сегодня в 16:30 (по расписанию он должен был прилететь в 15:55).
Более того, сегодня задержался рейс Тюмень – Новосибирск, но только на 20 минут.
Ранее «Наш город» сообщал, что 11 января самолёт Тюмень – Баку прибыл в областную столицу с опозданием на 9 часов.