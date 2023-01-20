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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

В аэропорту Рощино задерживаются 4 рейса. Один из них на сутки

Сегодня, 10:32
Фото: 1MI

Четыре авиарейса задерживаются в аэропорту Рощино. Один из них на сутки

В Рощино 20 января задерживаются 4 авиарейса. По данным онлайн-табло аэропорта, самолёт «Газпром Авиа» № ОП 484 прибудет в областную столицу только 21 января (задержка на сутки).

Рейс Тюмень – Уфа – Москва должен был прибыть в Тюмень 20 января в 17:25. Он задержится ровно на 24 часа. Самолёт Дубай – Тюмень авиакомпании Utair прибудет в Рощино сегодня в 16:30 (по расписанию он должен был прилететь в 15:55).

Более того, сегодня задержался рейс Тюмень – Новосибирск, но только на 20 минут.

Ранее «Наш город» сообщал, что 11 января самолёт Тюмень – Баку прибыл в областную столицу с опозданием на 9 часов.

В Рощино авиарейс Тюмень – Баку задерживается на 9 часов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Авиарейсы#Авиабилеты#Авиация#Рощино#Аэропорт Рощино#Экономика
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