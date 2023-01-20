В аэропорту Рощино задерживаются 4 рейса. Один из них на сутки

Рейс Тюмень – Уфа – Москва должен был прибыть в Тюмень 20 января в 17:25. Он задержится ровно на 24 часа. Самолёт Дубай – Тюмень авиакомпании Utair прибудет в Рощино сегодня в 16:30 (по расписанию он должен был прилететь в 15:55).