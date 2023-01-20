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Posted Сегодня, 01:18

Published Сегодня, 01:18

Modified Сегодня, 01:21

Updated Сегодня, 01:21

Тюменцы снова просят городскую администрацию взяться за общественный транспорт

Сегодня, 01:18
Фото: 1MI

Жители Тюмени недовольны, что им приходятся долго ждать маршрутку № 66

В паблике «ЧС Тюмень» появилось сразу несколько жалоб на маршрут № 66.
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Автобус
«Администрация, прошу взяться за работу общественного транспорта. Уже не первый человек тут жалуется насчёт маршруток и автобусов. Вот моя история, после работы приходится по 30-40 минут стоять и ждать маршрут 66, по итогу вынужден садиться на дачный автобус и ехать с пересадкой. Хотя по приложению тюменский транспорт он ходит почти каждые 8-15 минут. За январь месяц только сегодня получилось сесть на 66 маршрут», — рассказал местный житель.

Как оказалось, с подобной проблемой столкнулся не только он.

«Раньше без проблем каждые, 10 минут, что случилось, этой зимой???? С 66 маршрутом!!! Не хватает водителей или маршруток, так пусть автобусы пустят маленькие, этот рейс никогда не пустой», — возмутилась другая жительница.

С автором поста согласились еще несколько подписчиков.

«Буквально год назад не было с ним проблем. А вот минимум с лета я в шоке с него, не дождаться порой…» — написал один из них.

Также одна тюменка рассказала, что пыталась связаться по этому вопросу с «Тюменьгортранс». Ей ответили, что на этом маршруте работают всего три машины.

Ранее «Наш город» сообщал, что с конца 2022 года изменилось расписание нескольких маршрутов автобусов. Маршрут № 66 в этот список не входил.

 

В Тюмени изменится расписание некоторых маршрутов автобусов
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#Елена Чебоксарова#Автобус#Автобусы#Дачные автобусы#Водители автобусов#Маршрутки#Жалобы#Пассажиры#Общественный транспорт
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