Тюменцы снова просят городскую администрацию взяться за общественный транспорт

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
Modified Сегодня, 01:21
Updated Сегодня, 01:21
«Администрация, прошу взяться за работу общественного транспорта. Уже не первый человек тут жалуется насчёт маршруток и автобусов. Вот моя история, после работы приходится по 30-40 минут стоять и ждать маршрут 66, по итогу вынужден садиться на дачный автобус и ехать с пересадкой. Хотя по приложению тюменский транспорт он ходит почти каждые 8-15 минут. За январь месяц только сегодня получилось сесть на 66 маршрут», — рассказал местный житель.
Как оказалось, с подобной проблемой столкнулся не только он.
«Раньше без проблем каждые, 10 минут, что случилось, этой зимой???? С 66 маршрутом!!! Не хватает водителей или маршруток, так пусть автобусы пустят маленькие, этот рейс никогда не пустой», — возмутилась другая жительница.
С автором поста согласились еще несколько подписчиков.
«Буквально год назад не было с ним проблем. А вот минимум с лета я в шоке с него, не дождаться порой…» — написал один из них.
Также одна тюменка рассказала, что пыталась связаться по этому вопросу с «Тюменьгортранс». Ей ответили, что на этом маршруте работают всего три машины.
Ранее «Наш город» сообщал, что с конца 2022 года изменилось расписание нескольких маршрутов автобусов. Маршрут № 66 в этот список не входил.