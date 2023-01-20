Тюменцы рассказали о своих вредных привычках

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Также вредной привычкой 15% считают зависимость от социальных сетей, злоупотребление фаст-фудом (9%). Алкоголь в качестве вредной привычки назвали 6% опрошенных.
Вредные привычки обходятся жителям региона довольно дорого — 59% тратят на них до 5 тысяч рублей ежемесячно, 8% — от 6 до 15 тысяч рублей, 3% — более 16 тысяч. При этом 27% отметили, что за последний год расходы на вредные привычки выросли. У 30% они не изменились, а еще 22% стали тратить на это меньше денег.
Несмотря на признание некоторых своих привычек вредными, 45% опрошенных считают, что они не оказали негативного влияния на их физическое и психическое здоровье. 36% считают вред незначительным и лишь 19% признают, что есть существенный вред.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые профессии. В их число вошли стоматологи, токари, машинисты и развозчики забытых ключей.