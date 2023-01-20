Тюменцы рассказали о своих вредных привычках

Вредные привычки обходятся жителям региона довольно дорого — 59% тратят на них до 5 тысяч рублей ежемесячно, 8% — от 6 до 15 тысяч рублей, 3% — более 16 тысяч. При этом 27% отметили, что за последний год расходы на вредные привычки выросли. У 30% они не изменились, а еще 22% стали тратить на это меньше денег.