nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:33

Updated Сегодня, 05:33

Тюменцы рассказали о своих вредных привычках

Сегодня, 05:31
Фото: 1MI

Тюменцы назвали сидячий образ жизни одной из самых вредных привычек

Более трети работников тюменских компаний имеют вредные привычки. В числе самых распространенных — сидячий образ жизни (41%), проведение большого количества времени за компьютером (26%) и табакокурение (24%). Таковы данные исследования службы HeadHunter.
Сюжет
Тюмень

Также вредной привычкой 15% считают зависимость от социальных сетей, злоупотребление фаст-фудом (9%). Алкоголь в качестве вредной привычки назвали 6% опрошенных.

Вредные привычки обходятся жителям региона довольно дорого — 59% тратят на них до 5 тысяч рублей ежемесячно, 8% — от 6 до 15 тысяч рублей, 3% — более 16 тысяч. При этом 27% отметили, что за последний год расходы на вредные привычки выросли. У 30% они не изменились, а еще 22% стали тратить на это меньше денег.

Несмотря на признание некоторых своих привычек вредными, 45% опрошенных считают, что они не оказали негативного влияния на их физическое и психическое здоровье. 36% считают вред незначительным и лишь 19% признают, что есть существенный вред.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые профессии. В их число вошли стоматологи, токари, машинисты и развозчики забытых ключей.

В Тюмени развозчикам айфонов и забытых ключей платят 100 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Исследования#Вредные привычки#Тюменская область
Подпишитесь
Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж
18 января 09:02
К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
18 января 04:26
Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку
18 января 10:24
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
17 января 01:38
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году
Вчера, 11:52