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Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Тюменские полицейские отмывают деньги на фейковых работах

Сегодня, 03:53
Фото: 1MI

Тюменские полицейские оформили фейковые работы в строящемся здании Ялуторовска

Эта схема берет свое начало еще в 2012 году, в то время начальник УМВД Андрей Спиридонов заключил госконтракт на 496 миллионов рублей на строительство отдела полиции в Ялуторовске. Но, как выяснилось, руководитель подписывали акты приемки работ, которые вовсе не проводились.
Сюжет
Тюмень

BAZA сообщает о том, что в ходе строительства необходимо было снизить уровень грунтовых вод и провести гидроизоляцию фундаментов. Все необходимые бумаги были подписаны.

Но ЧП в виде затопление здания вымыло обман наружу. В ходе проверки, необходимой после потопа, стало очевидно, что Спиридонов вместе с четырьмя коллегами подписывал акты о приёмках работ, которые не выполнялись или делались некачественно.

Итог — на гидроизоляцию «потратили» 16,6 млн рублей и нанесли ущерб бюджету РФ в размере госконтракта. Стоит отметить, что Спиридонов вовсе не имел права заключать контракт от лица всего УМВД.

Сейчас экс-начальнику грозит дело за превышение полномочий, а его коллегам — за злоупотребление и халатность.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера подозревают в выдаче красивых номеров. Номера вроде — ААА, 100, 333, ООО и т.д — как показала полицейская проверка, незаконно выдавались с февраля по ноябрь.

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