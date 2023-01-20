Тюменские полицейские отмывают деньги на фейковых работах

Но ЧП в виде затопление здания вымыло обман наружу. В ходе проверки, необходимой после потопа, стало очевидно, что Спиридонов вместе с четырьмя коллегами подписывал акты о приёмках работ, которые не выполнялись или делались некачественно.



Итог — на гидроизоляцию «потратили» 16,6 млн рублей и нанесли ущерб бюджету РФ в размере госконтракта. Стоит отметить, что Спиридонов вовсе не имел права заключать контракт от лица всего УМВД.