Тюменские полицейские отмывают деньги на фейковых работах

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
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Updated Сегодня, 04:06
BAZA сообщает о том, что в ходе строительства необходимо было снизить уровень грунтовых вод и провести гидроизоляцию фундаментов. Все необходимые бумаги были подписаны.
Но ЧП в виде затопление здания вымыло обман наружу. В ходе проверки, необходимой после потопа, стало очевидно, что Спиридонов вместе с четырьмя коллегами подписывал акты о приёмках работ, которые не выполнялись или делались некачественно.
Итог — на гидроизоляцию «потратили» 16,6 млн рублей и нанесли ущерб бюджету РФ в размере госконтракта. Стоит отметить, что Спиридонов вовсе не имел права заключать контракт от лица всего УМВД.
Сейчас экс-начальнику грозит дело за превышение полномочий, а его коллегам — за злоупотребление и халатность.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что начальника тюменского УГИБДД Андрея Миллера подозревают в выдаче красивых номеров. Номера вроде — ААА, 100, 333, ООО и т.д — как показала полицейская проверка, незаконно выдавались с февраля по ноябрь.