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Posted Сегодня, 10:00

Published Сегодня, 10:00

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Тюменец зарезал человека и поджег дом, чтобы скрыть убийство

Сегодня, 10:00
Фото: Следственный комитет Тюменской области

Под суд пойдет тюменец, зарезавший 61-летнего приятеля

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего тюменца — мужчину обвиняют в убийстве и поджоге дома. Он зарезал знакомого в ходе словесной перепалки.
Сюжет
Тюмень
«По версии следствия, 6 ноября 2022 года обвиняемый вместе с потерпевшим употребляли алкоголь в частном доме на ул. Закалужской. Между ними возник конфликт, и обвиняемый ударил знакомого ножом в область шеи. 61-летний мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, нападавший поджег дом и скрылся», — уточнили подробности в следственном комитете Тюменской области.

Выяснилось, что убитый приютил обвиняемого в своем доме на время. Тело его нашли в ходе тушения пожара уже на следующий день. На теле были признаки насильственной смерти.

Злоумышленник уже был судим за подобное преступление. Он сознался в убийстве и рассказал детали.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Эксперты допросили горожан, провели экспертизы, собрали доказательную базу. Уголовное дело направили на утверждение обвинительного приговора. Затем оно отправится в суд. 

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Ранее «Наш Город» писал про 33-летнего жителя Ишима, который насмерть забил знакомого деревянным бруском. Причиной нападения стала ревность. 

#Анна Доронина#Происшествия#Тюмень#Наказание#Суд#Тюменская область#Убийство#Поджог#Следственный комитет
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