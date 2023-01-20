Тюменец зарезал человека и поджег дом, чтобы скрыть убийство

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«По версии следствия, 6 ноября 2022 года обвиняемый вместе с потерпевшим употребляли алкоголь в частном доме на ул. Закалужской. Между ними возник конфликт, и обвиняемый ударил знакомого ножом в область шеи. 61-летний мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, нападавший поджег дом и скрылся», — уточнили подробности в следственном комитете Тюменской области.
Выяснилось, что убитый приютил обвиняемого в своем доме на время. Тело его нашли в ходе тушения пожара уже на следующий день. На теле были признаки насильственной смерти.
Злоумышленник уже был судим за подобное преступление. Он сознался в убийстве и рассказал детали.
Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Эксперты допросили горожан, провели экспертизы, собрали доказательную базу. Уголовное дело направили на утверждение обвинительного приговора. Затем оно отправится в суд.
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