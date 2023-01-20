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Posted Сегодня, 06:20

Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Турецкая компания планирует строить в Тюмени дома с квартирами «под ключ»

Сегодня, 06:20
Фото: 1MI

Турецкий застройщик планирует построить в Тюмени уникальный ЖК

Турецкая компания Seyah Beyaz планирует построить в Тюмени жилой комплекс с квартирами «под ключ». В настоящее время по вопросам реализации проекта уже идут переговоры с местными властями, пишет РБК Тюмень со ссылкой представителя компании Альпера Демира.
Сюжет
Тюмень

По его словам, покупателям недвижимости в новом жилом комплексе нужно будет лишь приобрести дополнительно мебель.

«В России такой концепции нет, мы хотим с этим зайти. Мы хотим здесь инвестировать, сотрудничать, строить», — отметил Альпер Демир.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по прогнозам экспертов, темпы жилищного строительства в этом году сократятся до 1,4 миллионов квадратных метров. В 2022 году в регионе было введено в эксплуатацию порядка двух миллионов «квадратов».

В Тюменской области будут меньше строить жилья
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство дома#Строительство жилья#Тюмень#Тюменская область
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