Турецкая компания планирует строить в Тюмени дома с квартирами «под ключ»

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По его словам, покупателям недвижимости в новом жилом комплексе нужно будет лишь приобрести дополнительно мебель.
«В России такой концепции нет, мы хотим с этим зайти. Мы хотим здесь инвестировать, сотрудничать, строить», — отметил Альпер Демир.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по прогнозам экспертов, темпы жилищного строительства в этом году сократятся до 1,4 миллионов квадратных метров. В 2022 году в регионе было введено в эксплуатацию порядка двух миллионов «квадратов».