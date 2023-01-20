Турецкая компания планирует строить в Тюмени дома с квартирами «под ключ»

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по прогнозам экспертов, темпы жилищного строительства в этом году сократятся до 1,4 миллионов квадратных метров. В 2022 году в регионе было введено в эксплуатацию порядка двух миллионов «квадратов».