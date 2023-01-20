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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Тобольская областная больница привлечет узких специалистов из Тюмени

Сегодня, 14:58
Фото: Пресс-служба ОБ №3

В Тобольске ОБ №3 привлечет узких специалистов из Тюмени

Основное внимание уделяется вопросам материально-технической базы поликлиник и условий труда её персонала. В ближайшее время будет составлен список медоборудования, которое необходимо докупить в ОБ №3.

Было осмотрены помещения областной больницы №3, которые нуждаются в текущем ремонте. В частности будут заменены светильники.

«Амбулаторно-поликлиническое звено ОБ № 3 остро испытывает проблему доступности медицинской помощи и нехватки узких специалистов. Сейчас мы прорабатываем с тюменскими клиниками возможность выезда медицинских бригад, состоящих из узких специалистов, которые готовы вести восьмичасовой приём пациентов на базе нашей поликлиники. Привлечение врачей из других регионов также продолжается», - отметил Дмитрий Бойко.

В настоящий момент служебные квартиры ОБ №3 полностью заселены, но новым сотрудникам пообещали оплачивать аренду. Их детям гарантируют устройство в дошкольные и школьные образовательные учреждения. В больнице повысилась нагрузка на рентгенологическое отделение. КТ за сутки проходят более 100 пациентов. Большая часть диагностических мероприятий приходится на выявление симптомов COVID-19. В отделении фиксируется троекратное превышение дневной нормы диагностирования.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тобольска создали петицию с требованием провести проверку работы местной областной больницы №3. Горожане отмечают, что в лечебном учреждении постоянно наблюдается халатное обращение сотрудников к пациентам, а главный врач не комментирует подобные скандалы. Петицию подписали 245 человек.

За последнее время в областной больнице наблюдались проблемы с обслуживанием пациентов, многих специалистов не хватает. Люди уходят на другую работу или переезжают в Тюмень для трудоустройства в частные клиники. 

Жители Тобольска требуют провести проверку в областной больнице №3
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Медицина72#Экономика#Капитальный ремонт#Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области
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