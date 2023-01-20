Тобольская областная больница привлечет узких специалистов из Тюмени

В настоящий момент служебные квартиры ОБ №3 полностью заселены, но новым сотрудникам пообещали оплачивать аренду. Их детям гарантируют устройство в дошкольные и школьные образовательные учреждения. В больнице повысилась нагрузка на рентгенологическое отделение. КТ за сутки проходят более 100 пациентов. Большая часть диагностических мероприятий приходится на выявление симптомов COVID-19. В отделении фиксируется троекратное превышение дневной нормы диагностирования.