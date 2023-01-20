Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
На сегодняшний день нет данных о выявлении в Тюмени заразившихся новым вариантом коронавируса «кракен». Однако региональный Роспотребнадзор предупредил жителей Тюмени и области о появлении в России штамма ковида «кракен» — первый случай был зарегистрирован в Пензе в начале января.
Специалисты сообщают, что новый субвариант омикрона XBB.1.5, или «кракен», более заразен, чем предыдущие штаммы, и потому распространяется очень быстро. Например, в США всего за неделю количество инфицированных «кракеном» выросло на 40%.
Российские эксперты считают, что новый вариант коронавируса скоро распространится по всей России и число заболевших увеличится, но пугаться этого не стоит.
Врач-иммунолог Владимир Болибок:
«Сейчас количество заболевших возвращается на тот уровень, который был у нас до нового года. Говорить о том, что наблюдается явный рост, нельзя. Но не исключаю, что будут какие-то подвижки. Пришел „кракен“, который сейчас начнет распространяться. Но взрывной рост, как было в прошлом году, когда нас посетил омикрон, сейчас вряд ли будет. Для нас новый субвариант – это сочетание двух вариантов омикрона, которые уже были в России в предыдущих вспышках. Думаю, что будет относительно большое количество случаев, которые не потребуют госпитализации».
Главное отличие «кракена» от других подвидов коронавируса — большая степень заразности. Благодаря мутации новый штамм обладает лучшей защитой от ответа антител, и потому один заболевший может заразить до 10 человек, то есть в два раза больше, чем омикрон.
Высокая заразность и тяжесть течения, по словам врачей, — взаимоисключающие понятия. Таким образом, заразный «кракен» отличается легкостью течения и, по имеющимся данным, не вызывает роста числа госпитализаций и летальных исходов.
Что касается симптомов нового штамма, то они ничем не отличаются от признаков ОРВИ:
Без диагностики человек может даже не подозревать, что у него именно новый штамм ковида.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков:
«Немного дольше может быть температура — до 7–10 дней, а также сохранение изменений со стороны верхних дыхательных путей. Это длительный кашель, длительный дискомфорт со стороны носоглотки, утомляемость, потливость может быть длительная и расстройство желудочно-кишечного тракта, особенно у детей».
На данный момент достоверно неизвестно, какое влияние оказывают отечественные вакцины от ковида на »кракен». В России уже началась работа над адаптацией вакцин под новые штаммы коронавируса. В то же время специалисты считают, что иммунитет, который сохраняется после вакцинации и после ранее перенесенной коронавирусной инфекции, защищает от тяжелого течения болезни.
Поставить прививку от коронавируса в Тюмени можно в любой городской поликлинике и областной клинической больнице:
Актуальные адреса и контактные данные перечисленных медучреждений опубликованы на сайте Прививка-коронавирус.рф. Вакцинацию и ревакцинацию проводят в том числе интраназальными препаратами.