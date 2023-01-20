«Сейчас количество заболевших возвращается на тот уровень, который был у нас до нового года. Говорить о том, что наблюдается явный рост, нельзя. Но не исключаю, что будут какие-то подвижки. Пришел „кракен“, который сейчас начнет распространяться. Но взрывной рост, как было в прошлом году, когда нас посетил омикрон, сейчас вряд ли будет. Для нас новый субвариант

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это сочетание двух вариантов омикрона, которые уже были в России в предыдущих вспышках. Думаю, что будет относительно большое количество случаев, которые не потребуют госпитализации».