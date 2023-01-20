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Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Штамм «кракен» в Тюмени — стоит ли делать прививку от ковида

Сегодня, 15:31
Фото: 1MI
Штамм «кракен» в Тюмени — стоит ли делать прививку от ковида
В Тюмени, как и по всей России, наблюдается рост числа заражений коронавирусом. Придет ли штамм «кракен» в Тюмень и нужно ли опасаться нового варианта ковида — в нашем материале.

Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» в Тюмени

На сегодняшний день нет данных о выявлении в Тюмени заразившихся новым вариантом коронавируса «кракен». Однако региональный Роспотребнадзор предупредил жителей Тюмени и области о появлении в России штамма ковида «кракен» — первый случай был зарегистрирован в Пензе в начале января.

Специалисты сообщают, что новый субвариант омикрона XBB.1.5, или «кракен», более заразен, чем предыдущие штаммы, и потому распространяется очень быстро. Например, в США всего за неделю количество инфицированных «кракеном» выросло на 40%.

Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» в Тюмени
Фото: 1MI

Российские эксперты считают, что новый вариант коронавируса скоро распространится по всей России и число заболевших увеличится, но пугаться этого не стоит.

Врач-иммунолог Владимир Болибок:

«Сейчас количество заболевших возвращается на тот уровень, который был у нас до нового года. Говорить о том, что наблюдается явный рост, нельзя. Но не исключаю, что будут какие-то подвижки. Пришел „кракен“, который сейчас начнет распространяться. Но взрывной рост, как было в прошлом году, когда нас посетил омикрон, сейчас вряд ли будет. Для нас новый субвариант это сочетание двух вариантов омикрона, которые уже были в России в предыдущих вспышках. Думаю, что будет относительно большое количество случаев, которые не потребуют госпитализации».
Есть ли случаи заражения подвидом ковида «кракен» в Тюмени
Фото: 1MI

Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов

Главное отличие «кракена» от других подвидов коронавируса — большая степень заразности. Благодаря мутации новый штамм обладает лучшей защитой от ответа антител, и потому один заболевший может заразить до 10 человек, то есть в два раза больше, чем омикрон.

Высокая заразность и тяжесть течения, по словам врачей, — взаимоисключающие понятия. Таким образом, заразный «кракен» отличается легкостью течения и, по имеющимся данным, не вызывает роста числа госпитализаций и летальных исходов.

Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов
Фото: piqsels.com

Что касается симптомов нового штамма, то они ничем не отличаются от признаков ОРВИ:

  • повышенная утомляемость
  • боль в горле
  • ринит
  • головные и мышечные боли
  • повышение температуры
  • кашель.

Без диагностики человек может даже не подозревать, что у него именно новый штамм ковида.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков:

«Немного дольше может быть температура — до 7–10 дней, а также сохранение изменений со стороны верхних дыхательных путей. Это длительный кашель, длительный дискомфорт со стороны носоглотки, утомляемость, потливость может быть длительная и расстройство желудочно-кишечного тракта, особенно у детей».
Симптомы и отличия «кракена» от остальных штаммов
Фото: piqsels.com

Вакцинация от ковида в Тюмени: адреса ближайших пунктов

На данный момент достоверно неизвестно, какое влияние оказывают отечественные вакцины от ковида на »кракен». В России уже началась работа над адаптацией вакцин под новые штаммы коронавируса. В то же время специалисты считают, что иммунитет, который сохраняется после вакцинации и после ранее перенесенной коронавирусной инфекции, защищает от тяжелого течения болезни.

Поставить прививку от коронавируса в Тюмени можно в любой городской поликлинике и областной клинической больнице:

  • ОКБ № 1;
  • ОКБ № 2;
  • Областная больница № 12;
  • Областная больница № 13;
  • Областная больница № 19;
  • Областная больница № 23;
  • Западно-Сибирский медицинский центр;
  • Новотарманская участковая больница им. Н. И. Хворостенко.

Актуальные адреса и контактные данные перечисленных медучреждений опубликованы на сайте Прививка-коронавирус.рф. Вакцинацию и ревакцинацию проводят в том числе интраназальными препаратами.

Вакцинация от ковида в Тюмени: адреса ближайших пунктов
Фото: 1MI
#Вакцинация от коронавируса в Тюменской области#Коронавирус COVID-19#Кракен#Тюменская область
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