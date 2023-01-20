Руслан Кухарук распорядился создать в Тюмени убежища для населения

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
«Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории города Тюмени, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, обеспечить сохранность объектов гражданской обороны и принимать меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению», — указано в опубликованном документе.
В мирное время убежища будут использовать в интересах экономики и обслуживания населения. Однако они должны находиться в постоянной готовности к использованию по прямому назначению.
«Ответственность за содержание, эксплуатацию, готовность объектов гражданской обороны к приему укрываемых, своевременное техническое обслуживание возлагается на руководителей организаций, на балансе которых находятся эти объекты, в соответствии с действующим законодательством», — отмечено в постановлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области началась работа по модернизации систем оповещения населения, что позволит при возникновении ЧС в автоматизированном режиме оповестить более 90% жителей региона.