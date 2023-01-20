Присяжные вынесли приговор 63-летнему жителю Тюмени за убийство 15-летней давности

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
«По версии следствия, 1 февраля 2008 года осужденный, застрелил из незаконно хранившегося у него пистолета Макарова своего племянника, проживающего со своими родителями в частном доме, расположенном на улице Астраханской в городе Тюмени», - сообщает СКР по Тюменской области.
В 2019 году подозреваемый был осужден Первомайским районным судом города Омска за сбыт наркотиков.
Тюменский суд приговорил 63-летнего мужчину к 19,5 годам колонии строгого режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что в ноябре на улице Закалужской тюменец зарезал 61-летнего приятеля.