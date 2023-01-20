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Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Присяжные вынесли приговор 63-летнему жителю Тюмени за убийство 15-летней давности

Сегодня, 10:47

За убийство 15-летней давности осужден 63-летний житель Тюмени

В Тюменской области присяжные вынесли приговор мужчине за совершение особо тяжких преступлений 16-летней давности, сообщает региональный СКР. 63-летний житель Тюмени отбывал наказание в другом регионе.
«По версии следствия, 1 февраля 2008 года осужденный, застрелил из незаконно хранившегося у него пистолета Макарова своего племянника, проживающего со своими родителями в частном доме, расположенном на улице Астраханской в городе Тюмени», - сообщает СКР по Тюменской области.

В 2019 году подозреваемый был осужден Первомайским районным судом города Омска за сбыт наркотиков.

Тюменский суд  приговорил 63-летнего мужчину к 19,5 годам колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что в ноябре на улице Закалужской тюменец зарезал 61-летнего приятеля.

Тюменец зарезал человека и поджег дом, чтобы скрыть убийство
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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Дела судебные#Уголовные дела#Прокуратура#СКР
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