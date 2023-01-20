По итогам 2022 года инфляция в нашем регионе понизилась

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
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В ноябре 2022 года уровень инфляции в Тюменской области на продовольственную продукцию составлял 1,6 %, что на 1 % ниже, чем по стране. Рост цен на непродовольственные товары на этот же период оказался наименьшим среди субъектов РФ — 3,5 %.
Исходя из данных за январь — ноябрь 2022 года, в регионе можно отметить позитивную динамику в основных секторах экономики. Так, объем строительных работ к периоду с января по ноябрь 2021 года составил свыше 114 %, грузооборот автомобильного и пассажирооборот общественного транспорта увеличились: в первом случае (без СМП) — почти на 11 %, во втором — на 9 %.
В период январь — сентябрь ушедшего года возросло производство сельхозпродукции на 113%, в сравнении с тем же временным отрезком 2021 года.
По состоянию на начало текущего года значительно снизилось количество безработных. Оно составило 0,40 %, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — тогда показатель по безработице был 0,54 %.
Ранее «Наш город» писал, что в сентябре 2022 года инфляция в регионе замедлилась, поскольку возрос спрос на потребительские товары.