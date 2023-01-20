В Тюменской области уровень инфляции оказался ниже, чем по РФ

Исходя из данных за январь — ноябрь 2022 года, в регионе можно отметить позитивную динамику в основных секторах экономики. Так, объем строительных работ к периоду с января по ноябрь 2021 года составил свыше 114 %, грузооборот автомобильного и пассажирооборот общественного транспорта увеличились: в первом случае (без СМП) — почти на 11 %, во втором — на 9 %.