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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Новый рейс из Тюмени на Шри-Ланку появится в январе

Сегодня, 14:16
Фото: 1MI

Появится прямой рейс из Тюмени на Шри-Ланку

С 30 января по 10 мая туроператоры запустят авиарейсы из Тюмени в Коломбо (Шри-Ланка). В Ассоциации туроператоров РФ ожидают, что полёты будут выполняться на самолётах турецкой AZUR air.

Рейсы будут чартерными, продажа билетов в Рощино пока не планируется. Чтобы тюменцам улететь в Шри-Ланку придётся купить тур за 100 – 180 тысяч рублей. В частности на 30 января тур в Коломбо, туристов расселят в отеле Citrus Waskaduwa (5 звезд), сообщает туроператор Coral Travel.

Пока в Коломбо можно попасть только через Дубай, билет на рейс с 1 пересадкой стоит около 30 тысяч рублей. В обратном направлении уже почти 35 тысяч (по данным сервиса «Авиасейлс»).

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что тюменцы скупают авиабилеты из Тюмени в Коломбо. Улететь в Шри-Ланку можно через Дубай. 

Тюменцы скупают авиабилеты в солнечную Шри-Ланку
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Рощино#Аэропорт Рощино#Отели#Экономика
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