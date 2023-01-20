Новый рейс из Тюмени на Шри-Ланку появится в январе

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Рейсы будут чартерными, продажа билетов в Рощино пока не планируется. Чтобы тюменцам улететь в Шри-Ланку придётся купить тур за 100 – 180 тысяч рублей. В частности на 30 января тур в Коломбо, туристов расселят в отеле Citrus Waskaduwa (5 звезд), сообщает туроператор Coral Travel.
Пока в Коломбо можно попасть только через Дубай, билет на рейс с 1 пересадкой стоит около 30 тысяч рублей. В обратном направлении уже почти 35 тысяч (по данным сервиса «Авиасейлс»).
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что тюменцы скупают авиабилеты из Тюмени в Коломбо. Улететь в Шри-Ланку можно через Дубай.