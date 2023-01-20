Новый авиарейс Челябинск – Тюмень начнет работу в феврале

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
«Указанные маршруты включены в Перечень субсидируемых маршрутов, утвержденный Приказом Росавиации от 31.10.2022 г. № 776-П», – добавили в пресс-службе миндортранса.
На субсидирование маршрутов в равных долях привлечено федеральное и региональное финансирование.
Из Челябинска прямым рейсом можно будет добраться до Уфы с 1 февраля, билеты будут стоить от 2 141 рубля.
Ранее «Наш город» сообщал, что 18 января в аэропорту Рощино экстренно сел самолёт RRJ-95, бортовой номер RA-89070 авиакомпании «Ямал».