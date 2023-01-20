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Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Новый авиарейс Челябинск – Тюмень начнет работу в феврале

Сегодня, 10:20
Фото: 1MI

В феврале запустят новый авиарейс Челябинск – Тюмень

Новый авиарейс Челябинск – Тюмень появится 11 февраля, сообщает региональный Миндортранс. Пока билеты не появились в продаже. Перелёты будет осуществлять авиакомпания Utair по субботам.
«Указанные маршруты включены в Перечень субсидируемых маршрутов, утвержденный Приказом Росавиации от 31.10.2022 г. № 776-П», – добавили в пресс-службе миндортранса.

На субсидирование маршрутов в равных долях привлечено федеральное и региональное финансирование.

Из Челябинска прямым рейсом можно будет добраться до Уфы с 1 февраля, билеты будут стоить от 2 141 рубля.

Ранее «Наш город» сообщал, что 18 января в аэропорту Рощино экстренно сел самолёт RRJ-95, бортовой номер RA-89070 авиакомпании «Ямал».

Самолет авиакомпании «Ямал» экстренно сел в аэропорту Рощино
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#Общество#Новости тюмени#Рощино#Аэропорт Рощино#Экономика#Деньги#Александр Мязин
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