Николай Руссу покидает пост депутата облдумы

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
«О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Руссу Николая Александровича», — так звучит шестой вопрос грядущей повестки.
Ранее по СМИ проносился слух о том, что Руссу добровольно решил сдать мандат депутата. «Наш город» пытался связаться с главой Мостостроя-11, но помощник депутата оставила вопрос без комментариев.
Тогда мы обратили в Тюменскую областную думу, где нам сообщили, что они впервые слышат о том, что чиновник собирается отказаться от должности.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что одиннадцать депутатов Тюменской областной Думы по итогам работы за 2022 год не внесли ни одного законопроекта на рассмотрение. В список молчунов попали Альберт Суфианов, Николай Руссу, Владимир Майер, Игорь Нак, Оксана Величко и другие представители партии «Единая Россия».