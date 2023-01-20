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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Николай Руссу покидает пост депутата облдумы

Сегодня, 07:59
Фото: 1MI

В Тюменской областной Думе подтвердили отставку одного из самых богатых депутатов

24 января пройдет 22 заседание комитета областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению, в ходе которого с Николая Руссу снимут полномочия депутата. Решение будет принято на основании заявления главы компании «Мостострой-11».
Сюжет
Тюмень
«О досрочном прекращении полномочий депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Руссу Николая Александровича», — так звучит шестой вопрос грядущей повестки.

Ранее по СМИ проносился слух о том, что Руссу добровольно решил сдать мандат депутата. «Наш город» пытался связаться с главой Мостостроя-11, но помощник депутата оставила вопрос без комментариев.

Тогда мы обратили в Тюменскую областную думу, где нам сообщили, что они впервые слышат о том, что чиновник собирается отказаться от должности.

В Тюменской облдуме ничего не знают об отказе от мандата Николая Руссу
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что одиннадцать депутатов Тюменской областной Думы по итогам работы за 2022 год не внесли ни одного законопроекта на рассмотрение. В список молчунов попали Альберт Суфианов, Николай Руссу, Владимир Майер, Игорь Нак, Оксана Величко и другие представители партии «Единая Россия».

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Тюменская областная Дума#Тюмень#Тюменская область
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