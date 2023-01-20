Николай Руссу покидает пост депутата облдумы

Ранее «Наш город» сообщал о том, что одиннадцать депутатов Тюменской областной Думы по итогам работы за 2022 год не внесли ни одного законопроекта на рассмотрение. В список молчунов попали Альберт Суфианов, Николай Руссу, Владимир Майер, Игорь Нак, Оксана Величко и другие представители партии «Единая Россия».