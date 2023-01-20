Николай Руссу покидает облдуму, в тюменском театре покажут спектакль для взрослых

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Тюменскую областную Думу досрочно покидает глава «Мостостроя-11» Николай Руссу.
В повестке заседания комитета областной Думы по государственному строительству этот вопрос значится шестым в рассмотрении.
Стоит отметить, что в ноябре прошлого года по СМИ проносился слух о том, что Руссу добровольно решил сдать мандат депутата. «Наш город» пытался связаться с главой Мостостроя-11, но помощник депутата оставила вопрос без комментариев.
В Тюменском театре кукол покажут спектакль для взрослых.
На данный момент уже начались подготовки к новому произведению «Мастер и Маргарита». Идеей нового спектакля поделился на пресс-завтраке, посвященном итогам 2022 года Роман Явныч. Кроме «Мастера и Маргариты» он анонсировал открытие малого зала в театре.
Сейчас театр набирает реквизит для постановки. Театру требуются старые телефоны или объекты, стилизованные под старый телефон, медицинская каталка, макет скелета человека в полный рост примерно 180 см, старая пишущая машинка или стилизованный объект.
Руслан Кухарук распорядился создать в Тюмени защитные сооружения гражданской обороны.
Подписано соответствующее постановление.
«Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории города Тюмени, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, обеспечить сохранность объектов», — указано в опубликованном документе.
Они должны находиться в постоянной готовности. В мирное время убежища будут использовать в интересах экономики и обслуживания населения.