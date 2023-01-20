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Posted Сегодня, 19:09

Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

Николай Руссу покидает облдуму, в тюменском театре покажут спектакль для взрослых

Сегодня, 19:09

В тюменском театре покажут спектакль для взрослых, Николай Руссу покидает облдуму

Сегодня стало известно, что глава «Мостостроя-11» Николай Руссу покидает Тюменскую облдуму. Официально его полномочия закончатся 24 января на 22 заседание комитета областной Думы по государственному строительству.

Тюменскую областную Думу досрочно покидает глава «Мостостроя-11» Николай Руссу.  

В повестке заседания комитета областной Думы по государственному строительству этот вопрос значится шестым в рассмотрении.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года по СМИ проносился слух о том, что Руссу добровольно решил сдать мандат депутата. «Наш город» пытался связаться с главой Мостостроя-11, но помощник депутата оставила вопрос без комментариев.

В Тюменском театре кукол покажут спектакль для взрослых.

На данный момент уже начались подготовки к новому произведению «Мастер и Маргарита». Идеей нового спектакля поделился на пресс-завтраке, посвященном итогам 2022 года Роман Явныч. Кроме «Мастера и Маргариты» он анонсировал открытие малого зала в театре. 

Сейчас театр набирает реквизит для постановки. Театру требуются старые телефоны или объекты, стилизованные под старый телефон, медицинская каталка, макет скелета человека в полный рост примерно 180 см, старая пишущая машинка или стилизованный объект.

Руслан Кухарук распорядился создать в Тюмени защитные сооружения гражданской обороны.

Подписано соответствующее постановление.

«Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории города Тюмени, на балансе которых находятся защитные сооружения гражданской обороны, обеспечить сохранность объектов», — указано в опубликованном документе.

Они должны находиться в постоянной готовности. В мирное время убежища будут использовать в интересах экономики и обслуживания населения.

Руслан Кухарук распорядился создать в Тюмени убежища для населения
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Деньги#Экономика#Театр#Театр кукол#Тюменская областная Дума
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