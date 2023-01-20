Недалеко от Тюмени в лесу до сих пор тлеет торф. Дым идет из-под земли

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
«Деревья попадали уже, очередь за соснами и берёзами. Останавливаться пожар не собирается», - сообщил депутат Московского муниципального образования Игорь Миняйло.
Дым от пожара влияет на самочувствие местных жителей. Особенно страдают дети и аллергики. Люди ждут, что весной торф разгорится, тогда пострадает местный лес.
Ранее, «Наш город» сообщал, что в ноябре мужчина спалил дом, когда вместе с потерпевшим употребляли алкоголь в здании на улице Закалужской.