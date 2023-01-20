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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Недалеко от Тюмени в лесу до сих пор тлеет торф. Дым идет из-под земли

Сегодня, 13:48
Фото: Скрин видео ЧС Тюмень

Около Тюмени в лесу уже несколько месяцев тлеет торф. Дым идет из-под земли

В лесу между деревней Патрушева и СНТ «Дорожник», жители заметили торфяной пожар. Он продолжается уже около 8 месяцев, но тюменцы заметили его в начале ноября 2022. Сотрудники МЧС тушили его дважды в декабре, видео тлеющего торфа появилось в паблике «ЧС Тюмень».
«Деревья попадали уже, очередь за соснами и берёзами. Останавливаться пожар не собирается», - сообщил депутат Московского муниципального образования Игорь Миняйло.

Дым от пожара влияет на самочувствие местных жителей. Особенно страдают дети и аллергики. Люди ждут, что весной торф разгорится, тогда пострадает местный лес.

Ранее, «Наш город» сообщал, что в ноябре мужчина спалил дом, когда вместе с потерпевшим употребляли алкоголь в здании на улице Закалужской.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Пожары#Предупреждение пожаров
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