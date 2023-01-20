Недалеко от Тюмени в лесу до сих пор тлеет торф. Дым идет из-под земли

Около Тюмени в лесу уже несколько месяцев тлеет торф. Дым идет из-под земли

В лесу между деревней Патрушева и СНТ «Дорожник», жители заметили торфяной пожар. Он продолжается уже около 8 месяцев, но тюменцы заметили его в начале ноября 2022. Сотрудники МЧС тушили его дважды в декабре, видео тлеющего торфа появилось в паблике «ЧС Тюмень».