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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

На мероприятии в честь праздника инженерных войск был раненый в бою герой РФ

Сегодня, 14:51
Фото: 1MI

Губернатор Тюменской области поздравил военных инженеров с наступающим праздником

Губернатор региона поздравил воинов Тюмени с праздником: сегодня 322 года с того дня, как в нашей стране появились инженерные войска. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.
«Выпускники ТВВИКУ мужественно и самоотверженно защищают наше Отечество», — отметил Моор, поздравляя курсантов, офицеров и ветеранов ТВВИКУ.

На выступлении в ДК «Нефтяник» губернатор напомнил, что военные инженеры принадлежат к особой категории, обладающей не только основными военными навыками, но и уникальным знаниями в области своего дела, в связи с чем за ними закрепился профессиональный военный девиз. Звучит он так: «Сплав науки и отваги».

Участники торжественного мероприятия стоя поприветствовали героя РФ Рустама Сайфуллина, проявившего свои профессиональные навыки и мужество в зоне СВО.

Напомним, что Сайфуллин — главнокомандующий инженерными войсками, который дважды получил ранения во время выполнения воинского долга на территории ЛНР и ДНР. Недавно его выписали из больницы, чтобы он мог провести новогодние праздники дома с семьей.

 

Тюменский герой СВО Рустам Сайфуллин встретит Новый год дома
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Видео: 1MI
#Елена Чебоксарова#Герой России#Военные#Военные травмы#Инженер#Праздник#Массовые мероприятия#Александр Моор#Видео
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