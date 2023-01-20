На мероприятии в честь праздника инженерных войск был раненый в бою герой РФ

На выступлении в ДК «Нефтяник» губернатор напомнил, что военные инженеры принадлежат к особой категории, обладающей не только основными военными навыками, но и уникальным знаниями в области своего дела, в связи с чем за ними закрепился профессиональный военный девиз. Звучит он так: «Сплав науки и отваги».