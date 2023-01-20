На мероприятии в честь праздника инженерных войск был раненый в бою герой РФ

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
«Выпускники ТВВИКУ мужественно и самоотверженно защищают наше Отечество», — отметил Моор, поздравляя курсантов, офицеров и ветеранов ТВВИКУ.
На выступлении в ДК «Нефтяник» губернатор напомнил, что военные инженеры принадлежат к особой категории, обладающей не только основными военными навыками, но и уникальным знаниями в области своего дела, в связи с чем за ними закрепился профессиональный военный девиз. Звучит он так: «Сплав науки и отваги».
Участники торжественного мероприятия стоя поприветствовали героя РФ Рустама Сайфуллина, проявившего свои профессиональные навыки и мужество в зоне СВО.
Напомним, что Сайфуллин — главнокомандующий инженерными войсками, который дважды получил ранения во время выполнения воинского долга на территории ЛНР и ДНР. Недавно его выписали из больницы, чтобы он мог провести новогодние праздники дома с семьей.