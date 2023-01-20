«Мостострой-11» построит в Тюмени пешеходный переход за 250 миллионов рублей

Posted 20 января 2023, 04:29
Published 20 января 2023, 04:29
Modified 30 ноября 2024, 17:47
Updated 30 ноября 2024, 17:47
Согласно документации тендера, опубликованному на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит провести монтаж и демонтаж информационных знаков, сборных металлоконструкций, выполнить забивку железобетонных свай, установить ограждения, оборудовать остановочные комплексы. А также провести работы по переустройству газопровода АО «Газпром газораспределение Север» и благоустройству и озеленению территории. Все работы должны быть выполнены до конца 2023 года.
Выбор подрядной организации для этих работ очевиден — на последней прямой линии губернатору Тюменской области Александру Моору жаловались на затянутое строительство и невыполненные обещания. Он пообещал взять вопрос на личный контроль. А как известно «Мостострой-11» давно числится у губернатора в любимчиках и носит народное звание «король госконтрактов».
«По окончании сроков подачи заявок подана только одна заявка. Победителем стала компания „Мостострой-11“, с ней же будет заключен контракт», — указано в документации.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году потратят из бюджета не менее 30 миллионов рублей на выполнение проектных и изыскательских по укреплению склонов Троицкого мыса в Тобольске.