«Мостострой-11» построит в Тюмени пешеходный переход за 250 миллионов рублей

Выбор подрядной организации для этих работ очевиден — на последней прямой линии губернатору Тюменской области Александру Моору жаловались на затянутое строительство и невыполненные обещания. Он пообещал взять вопрос на личный контроль. А как известно «Мостострой-11» давно числится у губернатора в любимчиках и носит народное звание «король госконтрактов».