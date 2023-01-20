nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января 2023, 04:29

Published 20 января 2023, 04:29

Modified 30 ноября 2024, 17:47

Updated 30 ноября 2024, 17:47

«Мостострой-11» построит пешеходный переход за 250 миллионов рублей у ЖК «Колумб»

«Мостострой-11» построит в Тюмени пешеходный переход за 250 миллионов рублей

20 января 2023, 04:29
Фото: 1MI.

«Мостострой-11» построит пешеходный переход за 250 миллионов рублей у ЖК «Колумб»

Сюжет
Строительство
Компания «Мостострой-11» построит в Тюмени надземный пешеходный переход через Объездную дорогу Тюмени, у ЖК «Колумб» за 247 миллионов рублей. Предприятие стало единственным участником и победителем аукциона, объявленного Управтодор в конце декабря 2022 года.

Согласно документации тендера, опубликованному на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит провести монтаж и демонтаж информационных знаков, сборных металлоконструкций, выполнить забивку железобетонных свай, установить ограждения, оборудовать остановочные комплексы. А также провести работы по переустройству газопровода АО «Газпром газораспределение Север» и благоустройству и озеленению территории. Все работы должны быть выполнены до конца 2023 года.

Выбор подрядной организации для этих работ очевиден — на последней прямой линии губернатору Тюменской области Александру Моору жаловались на затянутое строительство и невыполненные обещания. Он пообещал взять вопрос на личный контроль. А как известно «Мостострой-11» давно числится у губернатора в любимчиках и носит народное звание «король госконтрактов».

«По окончании сроков подачи заявок подана только одна заявка. Победителем стала компания „Мостострой-11“, с ней же будет заключен контракт», — указано в документации.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году потратят из бюджета не менее 30 миллионов рублей на выполнение проектных и изыскательских по укреплению склонов Троицкого мыса в Тобольске.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Закупки#Дороги#Аукцион#Мостострой-11
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика