Где тюменцы отдыхали на новогодних каникулах

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
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Updated Сегодня, 09:01
В России продолжает развиваться внутренний туризм. Это доказали и новогодние праздники, ведь тюменцы уже не так активно стремятся на зарубежные курорты. Многих в этом году устроили и наши города.
Как рассказали «Нашему Городу» в туристическом агентстве «Континент», в топе лидеров по купленным путевкам оказались Москва и Санкт-Петербург. В тюменских агентствах за несколько месяцев до конца декабря начали продавать новогодние туры. Выбор был большой — и тур на 3 дня с празднованием Нового года у Кремля в Москве, и поездки на Рождество в дворцы и соборы Петербурга.
«По России чаще всего жители Тюменской области ездили в Питер, Москву, Казань, даже в Башкирию — на горнолыжный курорт „Абзаково“. Покупали и билеты в Казахстан», — поделилась с редакцией сотрудница «Континента».
Кроме того, тюменцы желали провести новогодние праздники на Байкале и в Мурманске. Второе место выбирали и сотрудники туристических фирм.
Но повышенный спрос на путевки по России не означает, что туристы перестали ездить за границу. Директор одного из тюменских туристических агентств поделилась с «Нашим Городом» топом направлений в новогодние каникулы.
«Из Тюмени на период Новогодних праздников были прямые рейсы в Тайланд (Паттайю) и из Екатеринбурга, Москвы на Пхукет. Это топ-направление, и на данный момент Тайланд на первом месте у туристов. На втором месте ОАЭ и Стамбул, там как раз распродажи, и многие улетали на шопинг», — рассказала Александра Достовалова, директор туристического агентства «Amore Travel».
По её данным, внутри страны чаще выбирали туры в Сочи и на Красную поляну, в Москву и Санкт-Петербург.
А на последнем месте по популярности среди тюменцев оказались курортная Турция и Египет. Сейчас там «не сезон» и прохладно. То все же есть туристы, которые готовы отдохнуть хоть и не в жаре, зато в хороших отелях по низкой цене с системой питания «все включено» и анимацией прямо в отеле.
В Тюменскую область тоже приезжали на Новый год. Праздник отметить именно здесь решили жители Москвы, Сочи, Башкирии и других регионов. Зачастую туристы выбирали для отдыха тюменский аквапарк, горячие источники или местные базы отдыха.