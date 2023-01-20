nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

Где тюменцы отдыхали на новогодних каникулах

Сегодня, 08:59
Фото: 1MI
В этом году в новогодние праздники россияне отдыхали 9 дней. За это время кто-то успел съездить за границу, а кто-то только проехаться по региону. Туроператоры рассказали, что чаще туристы отдавали предпочтения городам России и Казахстану.
Сюжет
Тюмень

В России продолжает развиваться внутренний туризм. Это доказали и новогодние праздники, ведь тюменцы уже не так активно стремятся на зарубежные курорты. Многих в этом году устроили и наши города.

Как рассказали «Нашему Городу» в туристическом агентстве «Континент», в топе лидеров по купленным путевкам оказались Москва и Санкт-Петербург. В тюменских агентствах за несколько месяцев до конца декабря начали продавать новогодние туры. Выбор был большой — и тур на 3 дня с празднованием Нового года у Кремля в Москве, и поездки на Рождество в дворцы и соборы Петербурга.

«По России чаще всего жители Тюменской области ездили в Питер, Москву, Казань, даже в Башкирию — на горнолыжный курорт „Абзаково“. Покупали и билеты в Казахстан», — поделилась с редакцией сотрудница «Континента».

Кроме того, тюменцы желали провести новогодние праздники на Байкале и в Мурманске. Второе место выбирали и сотрудники туристических фирм. 

Но повышенный спрос на путевки по России не означает, что туристы перестали ездить за границу. Директор одного из тюменских туристических агентств поделилась с «Нашим Городом» топом направлений в новогодние каникулы.

Фото: София Броян
«Из Тюмени на период Новогодних праздников были прямые рейсы в Тайланд (Паттайю) и из Екатеринбурга, Москвы на Пхукет. Это топ-направление, и на данный момент Тайланд на первом месте у туристов. На втором месте ОАЭ и Стамбул, там как раз распродажи, и многие улетали на шопинг», — рассказала Александра Достовалова, директор туристического агентства «Amore Travel».
Фото: Вадим Кузнецов

По её данным, внутри страны чаще выбирали туры в Сочи и на Красную поляну, в Москву и Санкт-Петербург.

Фото: Альбина Валеева

А на последнем месте по популярности среди тюменцев оказались курортная Турция и Египет. Сейчас там «не сезон» и прохладно. То все же есть туристы, которые готовы отдохнуть хоть и не в жаре, зато в хороших отелях по низкой цене с системой питания «все включено» и анимацией прямо в отеле.

В Тюменскую область тоже приезжали на Новый год. Праздник отметить именно здесь решили жители Москвы, Сочи, Башкирии и других регионов. Зачастую туристы выбирали для отдыха тюменский аквапарк, горячие источники или местные базы отдыха. 

#Анна Доронина#Общество#Отпуск#Тюмень#Новый год#Тюменская область#Туристические путевки#Туристы#Отдых#Путешествия
Подпишитесь
Как в Тюмени прошло Крещение и Крестный ход. Фоторепортаж
18 января 09:02
К сотрудникам УМВД в Тюмень приехали из Москвы с проверкой
18 января 04:26
Алабай на самовыгуле загрыз маленькую собаку
18 января 10:24
Тюменские власти рассказали православным горожанам подробности о местах купаний
17 января 01:38
«Бороться нельзя организовать»: что делать с уличными торговцами
17 января 09:57
Оптимизм или напрасные ожидания? Каким будет рынок недвижимости в 2023 году
Вчера, 11:52