Где тюменцы отдыхали на новогодних каникулах

А на последнем месте по популярности среди тюменцев оказались курортная Турция и Египет. Сейчас там «не сезон» и прохладно. То все же есть туристы, которые готовы отдохнуть хоть и не в жаре, зато в хороших отелях по низкой цене с системой питания «все включено» и анимацией прямо в отеле.