«А зачем вы выражаете свое мнение»: подробности допроса Кирилла Мартюшева

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
«Тем вечером меня задержали с одиночным пикетом и 4 часа продержали в отделении полиции. Эмоции били через край. Свои впечатления от этого я записал на видео и выложил на канал, а также записал сообщение маме и перекинул его на тот же канал. Высказался без намерений экстремистских призывов — лишь моя оценка произошедшего», — начал объяснять Мартюшев.
Кирилл также подтвердил слова эксперта-лингвиста стороны защиты, которая заключила, что слово «нужно» в речи Кирилла, не выражает побуждения. В день записи видео, он был в сильном эмоциональном потрясении.
«Когда я говорю прохожему, что не люблю бабочек-капустниц и считаю, что их не должно быть, я ведь не побуждаю людей их истреблять. Я лишь выразил свое оценочное суждение, находясь под неприятным впечатлением от задержания», — пояснил Мартюшев.
Он также сообщил, что в день задержания, когда в его квартиру прибыли сотрудники правоохранительных органов, они не позволили Кирилле реализовать свое законно право на присутствие адвоката при аресте и обыске.
«Они отогнули дверь снизу и я им открыл. После чего меня мордой в пол и все», — рассказал Мартюшев.
Кирилл также пояснил, что записывал видео для того, чтобы выразить свое мнение, он не имел намерения кого-то призвать к каким-то действиям.
«Зачем вы хотели, чтобы о мнении Кирилла Мартюшева кто-то узнал», — спрашивала прокурор.
Подсудимый спокойно отвечал, что цель его действия заключена в самом вопросе — он хотел поделиться мнением.
Однако прокурор начала повышать голос и еще несколько раз задала этот вопрос и ряд других. Это заметил и адвокат Мартюшева — Павел Руснаков.
«Прошу сделать замечание прокурору, потому что полагаю, что прокурор оказывает психологическое воздействие, повторяя вопросы. Почему задаете вопросы, на которые мой подзащитный уже ответил?» — возмутился защитник.
Однако судья не посчитал поведение прокурора давлением и попросил адвоката «взять себя в руки».
«Успокойтесь оба!» — сказал позже судья Везденев, обращаясь в прокурору и адвокату.
«С какой целью вы пошли на митинг?», — вновь задала провокационный вопрос прокурор.
Однако ранее Кирилл уже пояснял, что он не шел на митинг, который, согласно законодательству, должен быть согласован. Он вышел на одиночный пикет. А потому неизвестно на каком основании Мартюшева задержали.
«Сначала в отделении сотрудники полиции долго не знали что со мной делать. Но позже зашел мужчина в форме и сказал: «на всех составляем протоколы“», — рассказал Кирилл.
После этого прокурор начала спрашивать о наклейках, которые были найдены при обыске квартиру Кирилла.
«Зачем вам так много наклеек?» — спросила прокурор.
Адвокат и подсудимый усомнились в том, что данный вопрос имеет отношение к делу.
На допросе Кирилла заседание завершилось. В следующий раз в зале суда пройдут прения, после чего Кириллу дадут сказать последнее слово и судья уйдет в совещательную комнату для принятия решения.
Ранее «Наш город» рассказывал, что дело стало резонансным из-за двух противоречащих друг другу заключений экспертов. Одно проводит сотрудник правоохранительных органов, второй — эксперт адвоката. Последний заметил в экспертизе первого множественные и грубые нарушения.
В частности, эксперт-лингвист, превысив полномочия, проводила и психологическое исследование, не имея соответствующего образования. Но и в своей сфере она допустила ошибку — анализируя видеозапись, она написала в заключении, что сохраняет графику и пунктуация автора. Откуда в устном тесте графика и пунктуация?