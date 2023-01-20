«А зачем вы выражаете свое мнение»: подробности допроса Кирилла Мартюшева

В Тюмени допросили Кирилла Мартюшева, обвиняемого в экстремизме

Сегодня в Центральном районном суде допросили Кирилла Мартюшева, обвиняемого в экстремизме за видео в телеграм. После свободного рассказа подсудимого, прокурор многократно, на повышенных тонах, стала задавать один и те же вопросы. Однако суд не счел это давлением.

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