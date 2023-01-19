Житель Ишима забил до смерти спящего знакомого деревянным бруском

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Трагедия произошла в ноябре 2022 года. Ишимец обнаружил спящего приятеля на своей кухне по возвращению домой после ссоры с сожительницей. Женщина спала в соседней комнате. На почве ревности ишимец схватил деревянный брусок и забил им до смерти отдыхающего знакомого.
С места преступления он скрылся, но в конечном итоге был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении ишимца завершено. В ближайшее время состоится суд.