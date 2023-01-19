Житель Ишима забил до смерти спящего знакомого деревянным бруском

Трагедия произошла в ноябре 2022 года. Ишимец обнаружил спящего приятеля на своей кухне по возвращению домой после ссоры с сожительницей. Женщина спала в соседней комнате. На почве ревности ишимец схватил деревянный брусок и забил им до смерти отдыхающего знакомого.