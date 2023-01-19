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Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Житель Ишима забил до смерти спящего знакомого деревянным бруском

Сегодня, 08:35
Фото: СУ СК России по Тюменской области

В Тюменской области мужчина на почве ревности убил спящего знакомого бруском

33-летний житель Ишима убил знакомого, которого обнаружил у себя дома на кухне. Он нанес порядка 15 ударов по голове и телу.
Сюжет
Тюмень

Трагедия произошла в ноябре 2022 года. Ишимец обнаружил спящего приятеля на своей кухне по возвращению домой после ссоры с сожительницей. Женщина спала в соседней комнате. На почве ревности ишимец схватил деревянный брусок и забил им до смерти отдыхающего знакомого.

С места преступления он скрылся, но в конечном итоге был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В настоящее время расследование уголовного дела в отношении ишимца завершено. В ближайшее время состоится суд.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Убийство#Следственный комитет#Уголовное дело#Тюмень#Суд#Наказание#Ишим#Тюменская область
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