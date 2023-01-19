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Posted Сегодня, 02:51

Published Сегодня, 02:51

Modified Сегодня, 02:53

Updated Сегодня, 02:53

Водитель BMW не пропустил автобус с остановки и разбил ему зеркало рукой

Сегодня, 02:51
Фото: 1MI

В Тюмени произошёл конфликт между водителями автомобиля и автобуса

В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали информацию от свидетеля конфликта между водителями BMW и городского транспорта, произошедшего по улице Дружбы на остановке « Улица Ватутина».
Сюжет
Автобус

В качестве доказательства горожанин снял видео, на котором можно наблюдать конфликтную ситуацию: автомобилист не захотел пропускать автобус и загнул ему зеркало рукой.

«Надеюсь, это видео поможет водителю автобуса наказать обидчика! Там, может, не видно, но зеркало разбито в хлам!» — написал тюменец.

Некоторые комментаторы высказались, что по ПДД водители авто обязаны пропускать общественный транспорт с остановок. Другие напомнили: водитель автобуса должен убедиться, что ему уступают.

Ранее «Наш город» писал, что в прошлом году произошло 205 ДТП с участием городского транспорта.

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#Елена Чебоксарова#Автобус#Автомобиль#Водители#Конфликт#Свидетели#Нарушение#Конфликты на дороге
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