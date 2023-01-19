Водитель BMW не пропустил автобус с остановки и разбил ему зеркало рукой

Posted Сегодня, 02:51
Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 02:53
В качестве доказательства горожанин снял видео, на котором можно наблюдать конфликтную ситуацию: автомобилист не захотел пропускать автобус и загнул ему зеркало рукой.
«Надеюсь, это видео поможет водителю автобуса наказать обидчика! Там, может, не видно, но зеркало разбито в хлам!» — написал тюменец.
Некоторые комментаторы высказались, что по ПДД водители авто обязаны пропускать общественный транспорт с остановок. Другие напомнили: водитель автобуса должен убедиться, что ему уступают.
Ранее «Наш город» писал, что в прошлом году произошло 205 ДТП с участием городского транспорта.