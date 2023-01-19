Водитель BMW не пропустил автобус с остановки и разбил ему зеркало рукой

В Тюмени произошёл конфликт между водителями автомобиля и автобуса

В паблике «ЧС Тюмень» опубликовали информацию от свидетеля конфликта между водителями BMW и городского транспорта, произошедшего по улице Дружбы на остановке « Улица Ватутина».

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