«Вкусно — и точка» расширит сеть ресторанов в Тюмени

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Ресторан расположится на улице Республики, 204. На данный момент там идут работы по строительству заведения.
На площадке HeadHunter на этой неделе была опубликована вакансия руководителя проекта в «СПП» на зарплату 120 тысяч рублей. Потенциальный кандидат должен иметь опыт работы в аналогичной должности не менее трех лет. В обязанности менеджера входят задачи, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов и работа с подрядными организациями, контроль за выполнением строительных работ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшие месяцы будет магазин дизайнерской одежды Siammsiamm. Решение о прекращении работы бутика приняла основательница бренда, дизайнер Лада Томилова.