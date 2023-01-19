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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

«Вкусно — и точка» расширит сеть ресторанов в Тюмени

Сегодня, 07:48
Фото: VK Вкусно — и точка

В Тюмени началось строительство нового ресторана «Вкусно — и точка»

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» будет расширяться в Тюмени. Весной в областной столице откроется еще одно, девятое, заведение сети. Об этом сообщил генеральный директор «СПП» (франчайзи-партнера «Вкусно — и точка») Алексей Филиппенко, пишет «УралПолит.RU».
Сюжет
Тюмень

Ресторан расположится на улице Республики, 204. На данный момент там идут работы по строительству заведения.

На площадке HeadHunter на этой неделе была опубликована вакансия руководителя проекта в «СПП» на зарплату 120 тысяч рублей. Потенциальный кандидат должен иметь опыт работы в аналогичной должности не менее трех лет. В обязанности менеджера входят задачи, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов и работа с подрядными организациями, контроль за выполнением строительных работ.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшие месяцы будет магазин дизайнерской одежды Siammsiamm. Решение о прекращении работы бутика приняла основательница бренда, дизайнер Лада Томилова.

 

 

 

В Тюмени закрывается магазин брендовой одежды
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#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Рестораны#Кафе#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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