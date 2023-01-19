«Вкусно — и точка» расширит сеть ресторанов в Тюмени

На площадке HeadHunter на этой неделе была опубликована вакансия руководителя проекта в «СПП» на зарплату 120 тысяч рублей. Потенциальный кандидат должен иметь опыт работы в аналогичной должности не менее трех лет. В обязанности менеджера входят задачи, связанные со строительством и вводом в эксплуатацию новых объектов и работа с подрядными организациями, контроль за выполнением строительных работ.