В Тюменской области выросла детская смертность

По данным Росстата, в целом по Уральскому Федеральному округу в минувшем году умер 481 ребенок (в 2021 — 464). Больше всего детских смертей зарегистрировано в Свердловской и Челябинской областях — 176 и 129 соответственно против 154 и 129 в 2021 году. В Югре и на Ямале погибли 55 и 23 ребенка (68 и 27 в 2021 году), в Курганской области — 28 детей (35 в 2021 году).