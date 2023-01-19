В Тюменской области выросла детская смертность

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
По данным Росстата, в целом по Уральскому Федеральному округу в минувшем году умер 481 ребенок (в 2021 — 464). Больше всего детских смертей зарегистрировано в Свердловской и Челябинской областях — 176 и 129 соответственно против 154 и 129 в 2021 году. В Югре и на Ямале погибли 55 и 23 ребенка (68 и 27 в 2021 году), в Курганской области — 28 детей (35 в 2021 году).
Что касается рождаемости, то в 2022 году в Тюменской области на свет появились 16 тысяч 290 малышей, скончались 15 тысяч 472 человека. За аналогичный период 2021 года родились 16 тысяч 929 человек, скончались 19 тысяч 668 человек. Естественный прирост населения в 2022 году составил 818 человек, в 2021 была зарегистрированная естественная убыль населения на уровне 2 тысячи 739 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области по итогам 2022 года на 2,4% сократилось число преступлений. Количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью уменьшилось на 5,6%.